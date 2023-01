Con la simpatía que lo caracteriza, Rob Schneider reconoció que Luis Miguel no sólo le parece un gran cantante mexicano, sino que es su favorito de todo el mundo; esto luego de que se le cuestionase acerca de la música que conocía de nuestro país y aunque el actor estadounidense todavía no domina nuestro idioma, hizo su mayor esfuerzo para hablar con la prensa en español.

El actor y comediante Rob Schneider, conocido por su aparición en los clásicos de comedia como "Gigoló por accidente" y "Este cuerpo no es mío", arribó al aeropuerto de la Ciudad de México, ya que promocionará el estreno de su nueva cinta, "¡Qué viaje con papá!", que está próxima a estrenarse, y en la cual comparte créditos a lado de la actriz mexicana Mónica Huarte y su hija, Miranda Scheneider.

En su encuentro con los medios, el actor de 59 años se mostró muy accesible con la prensa mexicana, a la cual no sólo le respondió todas las preguntas que le formuló, sino que lo hizo en nuestro idioma que, pese a que todavía no domina completamente el español, está muy familiarizado con él, pues está casado con la mexicana Patricia Azarcoya, con quien contrajo matrimonio en 2011, pero con quien tiene una relación desde hace 18 años.

Rob Schneider es seguidor de Tigres

De hecho, fue gracias a Patricia, a quien conoció durante la filmación de una película en 2005, que el actor ha adoptado un gran amor por nuestro país y su cultura, especialmente por el futbol mexicano, pues Schneider es un ferviente seguidor de Los Tigres de la UANL, a tal grado de contagió su pasión por el equipo a su gran amigo, el también actor y comediante Adam Sandler, a quienes hemos visto portar la playera del equipo y acudir a los juegos cada que tiene la oportunidad.

En esta visita a México, aunque sin la compañía de Sandler, Rob visitó las instalaciones de "El volcán", el estadio universitario de la UANL, en el que Los Tigres se enfrentaron a Pachuca, llevándose el triunfo del partido con un marcador de 4-1. Durante el evento deportivo, el actor estadounidense se retrató con el equipo de futbol para, más tarde, disfrutar de la contienda acompañado de su esposa, oriunda de Monterrey.

Este fue uno de los temas que compartió con la prensa, pues les mencionó un poco de las actividades que llevaría a cabo en su estancia tanto en la CDMX como en Monterrey. Además, el actor aprovechó para hablar del talento de Eugenio Derbez, a quien consideró uno de los mejores actores del mundo, de la misma forma que reconoció la gran experiencia que vivió al compartir créditos con Mónica Huarte.

"Mónica Huarte es increíble", reveló.

Admirador de Luis Miguel

Pero eso no fue todo, sino que el actor estimó que, así como los mejores directores de cine son mexicanos, hay grandes actores provenientes de nuestro país, y que el mundo está comenzado a conocer.

Cuando se le preguntó por la música mexicana que más le gustaba, Rob no dudó ni un segundo e indicar que se trataba de nada más y nada menos que "El sol de México", Luis Miguel:

"Luis Miguel es mi favorito, is the best, no de México solo, en el mundo y también me cae bien porque lo hago ver más alto", confesó.

Fue así como bromeó y se imaginó cómo sería un encuentro con el cantante, el cual seguramente se sentiría halagado de posar a lado de un hombre más bajo de estatura como lo es él.

Por supuesto, el comediante estadounidense tampoco perdió la oportunidad de dar su opinión del nuevo sencillo de Shakira, "Music sesión #53", en la que la colombiana le canta a su ex Gerard Piqué; Rob dijo que, aunque lamenta que la compositora haya pasado por una ruptura, el resultado de esta fue una gran canción, sin embargo, indicó que no le gustaría verse en esa situación a lado de su esposa, por lo que le pidió a Patricia que no le hiciera eso y tampoco rompiera su corazón.

MF