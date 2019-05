Luis Fonsi goza del momento

El hecho de que gente como Madonna y Demi Lovato decidan hacer duetos con latinos es muestra de que la música en español está más fuerte que nunca. Así lo considera Luis Fonsi, quien también cree que los cantantes de ahora se ayudan entre sí, sin envidias.

“Pienso que soy parte de un movimiento y esto ha sido un trabajo en conjunto y que hemos querido unir al mundo con nuestra cultura e idioma. Estamos viviendo respeto mutuo (entre artistas latinos) y es competencia saludable, cuando mis amigos tienen un premio me siento orgulloso, por eso las colaboraciones son algo así, al final del día todos ganamos”, explica y considera que la música urbana no desaparecerá, pues es parte del medio musical.

No se oye. Su video de “Date la vuelta” contabiliza más de 30 millones de visualizaciones en YouTube y su canción “Despacito” fue fenómeno mundial, pero Fonsi evita escucharlas.

¿La razón? Antes de salir al público, las oye cientos de veces desde que en su cabeza imagina las composiciones, hasta que termina por grabarlas.

“No me escucho, no es que me moleste, si la ponen en un restaurante donde estoy no mando que la quiten (risas), pero si voy en mi carro no las pongo.

“Detrás de cada canción, antes de haber sido lanzada, la escuché mil veces, ya dejan de ser mías, a mí lo que me gusta es cantarlas”, destaca.

Fonsi fue reconocido el fin de semana por las ventas de su reciente álbum “VIDA”, el cual suma más de 50 discos de platino por sus ventas en el orbe.

“Date la vuelta”, sencillo cuyo video está en plataforma, no está incluido, al estar pensada para el siguiente disco.

Agrega que por los próximos tres años estará de lleno dedicado a la música, aprovechando el ritmo obtenido en su faceta de compositor. Y espera que en algún momento pueda trabajar con Stevie Wonder, una de sus principales influencias artísticas.