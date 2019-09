Luis Alberto Spinetta vuelve a la pantalla

Catarina, la hija del considerado uno de los mejores músicos argentinos, recuerda que para ella era un padre humilde y cariñoso.

Era una persona con los pies en la tierra, así lo describe su hija al compartir que, hasta los últimos momentos de su vida, todos fueron momentos hermosos, en donde el cantautor expresó el amor que profundamente le tenía a su familia.

“Ese amor tan puro fue algo hermoso que añoro de todo corazón, un amor entre padre e hija. A pesar de estar conectado con un generador de energía creativa toda su vida, como con un cosmos ahí, planetas para él, pero era una persona muy individual, muy sencilla, muy humano, muy compasivo, realmente es ese ser tan sencillo que hace canciones, más allá de sus errores, podía llegar a levantar la voz, pero era muy pasional, era un hombre cero estrella, le abría la puerta de su casa a cualquiera que le venía a pedir lo que sea, siempre estaba para los demás, era muy generoso”, añadió.

Spinetta es considerado como uno de los mejores compositores de Latinoamérica y su hija comentó que su proceso creativo provenía primero de “La llamada”, así lo llamaba él al momento de su inspiración.

“Empezaba con la guitarra hasta que le salía una tonada, yo me acuerdo que me despertaba para ir a la escuela y me encontraba un montón de escritos, mucho sucedía cuando mis hermanos y yo éramos adolescentes, él era muy casero, le gustaba estar con nosotros y en ese caos familiar de chicos corriendo, haciendo barullo, él estaba escribiendo una canción, eso es muy importante que el artista está conectado más allá de lo que hay a su alrededor”, explicó.

Estreno del documental

Ahora su hija quiere que ese legado musical se pueda conocer alrededor del mundo, por ello aceptó hacer una biografía con “Bios. Vidas que marcaron la tuya”, la cual se estrena hoy 29 de septiembre en diversos canales de paga.

“Todos los procesos desde que mi papá se fue, en los que me involucré lo hice con todo mi cariño y amor, por supuesto que hay algo emocional muy fuerte, este proceso del documental me ha movido mucho en mi interior y lo primordial de esto es difundir su legado y eso me da una fuerza interna de lo que tengo que hacer, va más allá, es algo que tengo que sacar adelante, dar a conocer al artista y al músico que dejó mi padre”.

Su hija reafirma que también quiere que las personas conozcan a la persona no a la estrella, porque para su padre eso siempre fue lo más importante.

“Puedo decir que es uno de los artistas más influyentes de toda la música en español, fue un artista que no se detuvo para pensar en lo que quería el negocio del show, ni el mercado, fue un artista que realmente se apegó a actuar y creo que realmente eso es lo más valioso de todo, un artista de verdad, un artista íntegro, solamente dejando música y dejando que pasara por él”, finalizó.