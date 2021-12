Lucero revela con quién y cómo cerrará el año

Este 2021 que está por terminar ha estado lleno de sorpresas y cambios donde la sociedad en general cada vez se adapta mejor a la nueva normalidad, y Lucero no ha sido ajena a ello. En entrevista exclusiva para EL INFORMADOR, la cantante y actriz confiesa cómo ha vivido este año que está en sus últimos días, pero también está expectante de llegar a un 2022 lleno de retos por cumplir.

“Este 2021 ha sido muy interesante. Sí ha habido muchos cambios, ha habido cosas que no nos esperábamos -muy sorprendente-. Pero la verdad es que debo agradecer, porque todo lo que ha sucedido ha sido para bien, tanto para mí como para mi familia. A principios de año tuvimos contagio de COVID-19, pero nos fue muy bien, afortunadamente no hubo complicaciones de ningún tipo, estuvimos sanos, estamos sanos, toda la gente que yo quiero y que me importa está bien”.

Pero también sabe que se han dado pérdidas de gente cercana y conocida, “tal vez no tan allegada, pero ha sido muy fuerte y muy duro para muchas personas. He intentado ser en todo momento muy empática y muy solidaria porque sé que no ha sido nada fácil, pero bendito Dios a mí me ha ido bien”.

También resalta que profesionalmente sí ha sido una época de muchos cambios, “de pensar qué se va a hacer, qué se puede hacer y qué no. Han habido pausas, shows pospuestos y shows cancelados, pero creo que todo empieza a tomar un nuevo rumbo. Las vacunas comienzan también a ayudar un poco o un mucho, así que para mí ha sido un año especial y diferente, pero deseamos que el próximo año traiga bienestar, alegría y salud para todas las personas y nuestros públicos”.

Llena de esperanza

La Navidad es una época del año que le gusta mucho a Lucero, pero desde que es madre, le tiene mucho más cariño. Señala que estas fechas son ideales para ella para estar en familia, beber chocolate y compartir con sus hijos, amigos y familiares.

“Es la oportunidad de celebrar en familia, de estar tranquilos, en paz y en armonía, es una época súper linda. A mis hijos siempre les ha encantado, lógicamente. Entonces, desde que tengo hijos pues la Navidad para mi cobra un sentido aún más lindo, nos gusta el olor al árbol de Navidad, nos gusta adornar la casa, nos gusta tomar chocolate caliente y disfrutar en familia. Y no solo en Navidad, todo la época, porque todas las fiestas decembrinas son agradables y divertidas, es bonito reunirse con las familias, con los amigos, de repente que haya algún intercambio de algún regalito significativo más que a nivel material”.

Lucero confía, como muchas otras personas, en que la llegada de un año nuevo siempre trae nuevas esperanzas e ilusiones. “A mí me gusta pensar en un año positivo, lleno de cosas buenas, todos los seres humanos tenemos esa pretensión, de que el año nuevo nos traiga éxito, salud y alegría, que nos podamos encontrar con oportunidades nuevas para triunfar en diferentes aspectos. Todos queremos empezar con nuevos propósitos y metas”. Ella por ejemplo, ya las está cumpliendo, “me gusta hacer ejercicio, me gusta comer sanamente, pero siempre hay la idea de un nuevo ciclo para hacer cosas diferentes”.

Y les manda un mensaje a todos los lectores de EL INFORMADOR. “Yo deseo que todas las personas que estén leyendo esta entrevista, tengan un fin de año maravilloso, que tengan una Navidad plena y que puedan seguirse cuidando y cuidar de los suyos, que sean responsables para tener unas fiestas con salud, armonía y bienestar. Y que el 2022 nos traiga muchos shows juntos y por qué no, que con ‘Hasta que se nos hizo’ (su show con Mijares) podamos ir a Guadalajara y presentarnos allá próximamente”.

¿Dónde pasará el fin de año?

Luego del buen recibimiento del concepto en streaming que hizo Lucero con Manuel Mijares, esto desencadenó de momento un par de conciertos presenciales bajo el nombre “Hasta que se nos hizo”. El 31 de diciembre, la Nochevieja, la pasarán ambos cantando en Acapulco en el Hotel Princess donde el público también podrá disfrutar una cena tipo buffet. Y ya en el 2022, para celebrar el Día del Amor y la Amistad, Lucero y Mijares se presentarán el 13 de febrero en Puebla, en el Auditorio Metropolitano.

“El público lo que se puede esperar en esta noche de fin de año, será mucha diversión, cantaremos canciones que se saben de toda la vida, nuestros éxitos, tanto mis canciones como las de Mijares”, también entonarán temas en conjunto. Tenemos ya preparado para esa noche un show que creemos, pensamos y deseamos, al público le gustará muchísimo, estamos con las ganas y con la ilusión de vernos ya con la gente como solíamos hacerlo (antes de la pandemia)”.

Expresa Lucero que compartir el escenario con Mijares le hace mucha ilusión porque siempre se han llevado muy bien. “Es un gran regalo, la verdad es que es una experiencia fabulosa, nosotros nos llevamos muy bien y la gente lo sabe, nos respetamos muchísimo, tenemos dos hijos maravillosos, siempre hemos tenido una muy buena amistad. Después de haber sido esposos nunca nos peleamos, nunca tuvimos discusiones y nunca hicimos público ningún tema que no fuera nuestra amistad y nuestra buena relación”.

Se dice gran admiradora del talento y la calidad humana de Mijares: “Es muy agradable poder cantar con una persona a la que admiras, nuestras canciones nos gustan a ambos y eso lo hace muy lindo, creo que esta es una experiencia de 10 y esperemos que al público le parezca igual, nunca hemos querido dar ejemplo de nada a nadie, pero nos llevamos bien y ahora disfrutamos mucho compartir el escenario”.