Louis Tomlinson lanza con éxito su tema ''Just like you''

Los ex integrantes de la banda One Direction continúan con las sorpresas en el camino para consolidar sus carreras como solistas, y ahora es Louis Tomlinson quien estrenó la canción "Just like you", la cual debutó el número uno en ITunes México.

"Just like you" es un tema pop moderno, escrito por Louis, Burns y Jesse Thomas y producido por Burns, se informó mediante un comunicado.

La letra de la canción le dice a los fans cómo es que Louis es emocionalmente igual que ellos y que es un sentimiento que seguramente resuena con sus millones de seguidores a nivel mundial.

Louis comenta: "'Just like you' es un tema al que estoy muy apegado. Habla acerca de esta visión de las celebridades, que somos impenetrables y poco humanos, pero todos tenemos los mismos problemas. Un corazón roto se siente igual, una pérdida se siente igual, todos estos sentimientos son los mismos para todos nosotros".

El corte promocional más reciente de Louis, "Back to you" "featuring" Bebe Rexha y Digital Farm Animals, ha sido un éxito mundial, al alcanzar el número uno en 37 países y vender más de un millón de copias.

Además de "Just like you", se prevé que Louis lance un nuevo sencillo antes de que concluya este año.

En tanto, se encuentra en la grabación de su álbum debut como solista, el cual tiene proyectado lanzar en 2018.