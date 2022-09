Louis Tomlinson da pistas de su nuevo álbum con el estreno “Bigger Than Me”

Con el lanzamiento de “Bigger Than Me”, el británico Louis Tomlinson comienza a labrar un nuevo camino para presentar lo que será su segundo álbum en solitario “Faith In The Future”, que se estrenará oficialmente el próximo mes de noviembre y así reafirmar su proyecto individual que debutó con el disco “Walls” en 2020.

Escrita por Louis, Rob Harvey y Red Triangle, y producida por Mike Crossey (The 1975 y Wolf Alice), “Bigger Than Me” es una apasionada canción pop con un emotivo y titánico coro: “Hacer este disco fue un primer momento de emoción en el que sentí que estábamos construyendo algo que honra el espectáculo en vivo. Siempre me he esforzado por ser una persona muy normal y humilde, pero hay una línea y una responsabilidad que viene de estar en esta posición. Al hacer esos conciertos me di cuenta lo que significa para mis fans y cómo todo lo que hago es más grande que yo. Es casi una mayoría de edad para mí y poner las opiniones sobre mí mismo en el fondo de mi mente y pensar en lo que potencialmente significa para otras personas”, ha expresado Louis Tomlinson.

Un nuevo concepto

“Bigger Than Me” es un extracto del próximo álbum “Faith In The Future”, que comenzó su proceso de preventa, posicionándolo como uno de los artistas más buscados y reproducidos en los servicios de streaming. Además de Crossey, Louis ha colaborado en este álbum con personajes célebres como Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) y el líder de Hurts, Theo Hutchcraft. Mientras grababa el álbum, Louis tenía un objetivo fundamental: producir una colección de canciones dignas de un espectáculo en vivo que fuera un himno, una tarea que ha superado con aplomo.

En 2021, Louis entró al Libro Guiness de Récords Mundiales por haber superado el récord del concierto más retransmitido en directo por un solista masculino. Louis protagonizó uno de los mayores eventos en línea de 2020, vendiendo más de 160 mil entradas a fans de más de 110 países y recaudando fondos para diversas organizaciones benéficas importantes y personal que labora en shows en vivo y que fue afectado por la pandemia.

Actualmente, Louis está recorriendo el mundo con su gira, visitando Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Sudamérica y recientemente en México. Esta gira ha incluido 19 fechas agotadas en América Latina, una en el Wembley Arena de Londres y un emotivo concierto de regreso a casa en The Dome, en la ciudad natal de Louis, Doncaster. También visitó recientemente Asia y Australia, donde se agotaron las entradas para otros nueve conciertos. En total, la gira ha vendido la fenomenal cifra de 500 mil entradas en todo el mundo.

Además, recientemente ha celebrado el regreso de su festival Away From Home. Tras el enorme éxito del debut del festival en 2021, la edición 2022 se celebró en el impresionante Marenostrum Fuengirola, Málaga, España, acogiendo a 18 mil fans este mes, encuentro concebido y comisariado por el propio Louis.

El festival fue diseñado para dar a conocer los nuevos talentos británicos. Este año, las entradas se agotaron en tan sólo 24 horas y contó con un cartel estelar que incluía a la banda inglesa de indie-rock The Vaccines y al grupo madrileño de indie Hinds, junto a Sun Room y la banda británica de alt-punk Stone. Además, el cartel contó con sets especiales de DJ del propio Carl Barât de The Libertines. Louis también actuó como cabeza de cartel para cerrar el día. El cartel de 2021 incluía a la banda de punk de Essex Bilk y a los escoceses The Snuts, número 1 en ventas.

Una carrera en ascenso

El millón de ventas del álbum debut de Louis como solista “Walls” alcanzó el Top 4 en el Reino Unido y el Top 10 en los Estados Unidos, y Louis recibió el Premio a la Mejor Canción en los Teen Choice Awards 2019 por “Two Of Us”, además de un Premio iHeart a Mejor Breakout Solista. También ganó un premio EMA a la Mejor Actuación del Reino Unido e Irlanda en 2017, y Artista del Verano en los premios anuales de la emisora de radio de Filadelfia 96.5 TDY.

FS