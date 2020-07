Los superhéroes llegan a tu pantalla

No importa el nombre que tenga un superhéroe. Tampoco sus poderes ni cuál es su disfraz. Lo que define a estos gladiadores de la justicia son sus actos y capacidad de sacrificio. Tienen la capacidad para descubrir desde cualquier ángulo el crimen en su más pura esencia.

Para los amantes de la ciencia ficción, las películas se han convertido en un método perfecto para disfrutar las aventuras de los superhéroes que antaño se distribuían únicamente en los cómics. Y el mejor lugar para encontrarlos este 18 de julio será Warner Channel.

El canal de paga alista para este sábado su Maratón de Superhéroes, que comienza en punto de las 11:25 horas, con la cinta “Batman inicia”, protagonizada por Christian Bale, quien entra en la piel del misterioso empresario “Bruce Wayne”, transformado profundamente tras el asesinato de sus padres, lo que lo lleva a abandonar su vida acomodada para perfeccionar su físico al máximo.

Cuando “Wayne” regresa a “Ciudad Gótica”, que se halla asolada por el crimen. Es entonces que decide desarrollar un álter ego que montará una cruzada contra las fuerzas siniestras que amenazan la ciudad que su padre ayudó a construir: “Batman”.

A continuación, a las 13:50 horas, será el turno de “Batman: el Caballero de la Noche asciende”.

Aquí, el director Christopher Nolan regresa para completar la trilogía de “Gótica” que comenzó con “Batman Begins” y llegó a la estratósfera con la exitosa segunda parte, “The Dark Knight”. Los histriones Marion Cotillard y Joseph Gordon-Levitt, de “Inception”, se unen al elenco junto con Anne Hathaway como “Selina Kyle” (“Catwoman”) y Tom Hardy como el poderoso villano, “Bane”.

Christian Bale lleva la capa del héroe nuevamente, combatiendo el crimen y la corrupción donde se encuentre. El elenco se redondea con las figuras de Michael Caine, Morgan Freeman y Gary Oldman.

Sin duda una trilogía muy disfrutable, pero todavía habrá mucho más qué disfrutar a través de Warner.

Warner Channel transmitirá Batma Inicia y Batman El Caballero de la Noche Asciende del director Christopher Nolan. ESPECIAL

Más acción en la pantalla

“Batman” no será el único protagonista en tomar la pantalla, ¡la acción apenas comienza! Temiendo que las acciones de “Superman” no han sido supervisadas, “Batman” decide detener al “Hombre de Acero”, mientras el mundo intenta decidir qué tipo de héroe es el que en verdad necesita. Esa es la trama de “Batman vs Superman: el origen de la justicia”, que llega a las 16:50 horas.

“Guardianes de la Galaxia Vol.2” inicia a las 19:30 horas. Nos encontramos con “Peter Quill” y los demás “Guardianes”, quienes son contratados por la poderosa raza alienígena de los “Soberanos”, para proteger sus preciadas baterías de los invasores. Cuando se descubre que “Rocket Raccoon” se robó aquello que debían proteger, los “Soberanos” envían a su armada en busca de venganza.

Mientras los “Guardianes” intentan escapar, se revela el secreto del linaje de “Peter”.

El maratón se presta para disfrutar de una jornada llena de acción, emoción, drama y un toque de comedia. Disfruta de otros mundos sin salir de casa.

JL