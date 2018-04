Los sueños rotos de Bronco

Los caminos de la vida no son como les decían, y al menos así lo está aprendiendo Bronco, quien con su retorno a los escenarios promotores, representantes “y hasta nosotros mismos pensamos que se recogería dinero en costales”, pero no ha habido nada de eso, se quejó José Guadalupe Esparza, líder de la agrupación.

“Retomamos las riendas, sabemos lo que hay qué hacer y es lo que estamos haciendo, echándole leña a la lumbre”.

“En nuestro regreso mucha gente se equivocó. Empresarios y nuestros representantes nos decían: ‘preparen sus trajes, vamos a recoger dinero’, inclusive hasta muchos de nosotros pensamos, y cuando nos dimos cuenta que no era así, que había que trabajar ahí, se empezaron a bajar del barco”, lamentó.

“De ahí retomamos las riendas, sabemos lo que hay qué hacer y es lo que estamos haciendo, echándole leña a la lumbre”, declaró en los legendarios estudios Gibson de Beverly Hills, en donde se fabrican los cotizados instrumentos musicales.

Maravillados con la modernidad

El sábado pasado Bronco se presentó con gran éxito y por primera vez en su carrera en el Staples Center de Los Ángeles ante cerca de 20 mil asistentes, en el mismo recinto en donde un día después se presentaría el equipo del basquetbol profesional Lakers de Los Ángeles. “Nos impactó saber que en cuestión de horas prepararon el escenario, al pasar de un concierto masivo musical a uno deportivo, en un derroche de tecnología”, destacó Ramiro Delgado.

“Fue impresionante haber cantado en un escenario tan emblemático en donde juegan los Lakers, por lo que para nosotros fue un sueño más cumplido, una satisfacción y un logro más en la carrera de Bronco”, resaltó Esparza, acompañado por el resto de la agrupación y en la que están dos de sus hijos.

“Ojalá y esto marque una nueva ruta para estar en más escenarios como éste en Estados Unidos”, remató Esparza, quien compartió que ya preparan una tercera presentación para el 3 de mayo en el Auditorio Nacional, y para regresar a otras fechas en ciudades de Estados Unidos.

Con los pies en la tierra

Al ser interrogados sobre si la repuesta del público pudiera ser detonante para iniciar una nueva etapa para la música grupera, Esparza descartó que Bronco “pudiera ser por ahora el grupo del momento ni somos el rey de un movimiento musical”, acotó.

“Nos da tristeza que muchos de los grupos y cantantes exitosos de nuestros tiempos ya han bajado la guardia y no les interesa competir en los tiempos actuales, y aquí es mantener la guardia mientras se está en el escenario”, aseguró.

“Somos un grupo ya establecido con una historia muy contada pero que viene a contar capítulos nuevos. No somos novedad ni el grupo de años, somos más bien el grupo de la vida”, remató el líder de la agrupación de éxitos como “Corazón duro”, “Que no quede huella”, “Con zapatos de tacón” y “Adoro”.

“Somos un grupo polifacético que tiene éxitos norteños, de música tropical, romántica y hasta temas infantiles que no cualquier grupo tiene esa suerte que tuvimos, y eso nos abre las puertas para seguir como Bronco”, remató.

¿Entran al reggaetón?

Esparza no descartó que Bronco, en un momento pueda incursionar en la música urbana. “Pero nunca será tomado ni lo vemos como un salvavidas. No estamos en esto por supervivencia porque amamos lo que hacemos y debemos trabajar, porque nuestra música siga”.

“Hemos platicado con traer el género urbano a Bronco y no nosotros ir al género urbano, así que eso no se descarta para más adelante, porque la música es de locos y el que no arriesga no gana, y si no gana no pasa nada, a lo único que se expone es al ridículo”.

La polémica de su “retiro”

Cuestionado sobre si con el paso del tiempo se arrepienten de haberse retirado hace varios años, Esparza recordó que en aquel tiempo “Bronco estaba muy trabajado y hasta no quisiera decir sobreexplotado, y que puede sonar hasta de esclavitud, pero fue cierto”, dijo.

“Hubo ocasiones que nos reportaban de llenos y ya no los disfrutábamos tanto y hasta perdimos la emoción de muchas cosas, así que fue necesario parar”, anotó.

“Tal vez fue una equivocación, pero sin esa decisión quizá nunca hubiera habido en nuestra carrera ese concierto histórico de despedida en el estadio Azteca, así que hubo pros y contras y unas cosas por otras”, enfatizó.

“Ahora con nuestro regreso hemos comprendido que lo único seguro es que debemos regresar a trabajar, a picar piedra, a levantarnos temprano, a estar en la pantalla y a echar más leña a la lumbre”.