Los sonidos salvajes de Little Jesus

Con apenas poco más de un lustro ya se han afianzado como una promesa del rock mexicano. Lo saben y lejos de llenarse de soberbia, agradecen el cariño del público y confiesan que nunca pensaron en ser reconocidos de forma tan repentina. Son Little Jesus, y estarán presentes el 24 de noviembre en el C3 Stage.

De colgar una canción en YouTube a ser parte de grandes festivales y abrirles a la icónica banda Rolling Stones, es parte de su corta carrera, en la que con dos discos han captado un gran número de seguidores. En entrevista, Santiago Casillas, vocalista de la banda, habla sobre su pronta presentación en la ciudad. “Nos asustan con eso de que Guadalajara es un público difícil, al menos a nosotros siempre nos han recibido con mucho cariño y ahora esperemos que se repita lo mismo, será la primera vez que estemos con un show completamente de nosotros”.

Y es que en las ocasiones anteriores en que los originarios de Ciudad de México han pisado suelo tapatío ha sido en festivales; ahora el reto es otro. “La gente va a pagar exclusivamente para vernos y prometemos un show diferente a las últimas veces que hemos venido (Festival Anagrama y de la cerveza), venimos presentando nuestro más reciente material ‘Río Salvaje’, pero lo tocaremos mezclado con ‘Norte’”.

Los inicios

En 2012, la banda lanzó su canción “Berlín”, poco a poco fue entrando al gusto del público, repitiendo con éxito las canciones, “Azul”, “Pesadilla” y “Químicos”. Todo por medio de redes sociales o canales de Internet.

“Gracias a ellas nos dimos a conocer, es algo bueno, pero tal vez contamos con algo de suerte. El problema que traen la redes es que muchas veces dan música desechable, la gente sólo escucha una canción y ya, pronto la olvida y a lo que sigue, por eso es que somos afortunados de gustar”.

Después de la promoción de los sencillos lanzaron “Norte”, disco integrado por nueve melodías cargadas de ritmos bailables, letras introspectivas, efusivas y descontroladas. Gracias al disco, la banda arrasó en los premios Indie-O Music Awards 2014 (Premios de la música independiente de México), en categorías de mejor banda, mejor artista revelación, mejor canción, mejor director y mejor disco de Rock.

Teloneros de los Stones

“Sus Satánicas Majestades, The Rolling Stones, nos han elegido para compartir escenario con ellos este lunes 14 y jueves 17 de marzo en el Foro Sol. Nosotros estamos emocionados y nuestros papás más...”, fue el mensaje con el que Little Jesus anunciaba que eran los elegidos para abrirle en sus presentaciones a los Stones en 2016.

“Nos avisaron que la banda nos había elegido, la verdad no sé si lo dijo Mick Jagger o alguien que les carga los instrumentos, lo único cierto es que íbamos a tocar en su concierto”, asevera y añade con asombro: “El 14 estábamos muy nerviosos, la gente respondió chido, pero yo no me acuerdo de nada, veo fotos de ese día y no sé en qué momento pasó... ya para el 17, estábamos más relajados y lo disfrutamos más. Al final los Stones nos dijeron: ‘¡Gran show!’, obvio no lo vieron, pero está padre este tipo de cosas”.

SABER MÁS

Ximena Sariñana y Elsa y Elmar como musas

Hace un par de semanas la banda lanzó el video “TQM”, a dueto con Ximena Sariñana y Elsa y Elmar . “Todo el concepto del video fue nuestro, desde siempre hemos querido hacer colaboraciones, y ahora se dio con Ximena y Elsa. Son amigas, platicamos y se dio que cantáramos juntos. En cuanto al video lo quisimos hacer tipo vintage, que nos diviertiéramos pero que se viera retro”, acota el músico.

TOMA NOTA

¡Asiste!