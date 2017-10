Ximena Sariñana anuncia que está embarazada

La cantante mexicana Ximena Sariñana usó sus redes sociales para dar la noticia a sus fans que está esperando a su primer hijo.

La también actriz publicó una bella imagen en blanco y negro donde aparece agarrando su estómago.

"Hoy cumplí 32 años. Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobretodo muy ilusionada con lo que se viene. El siguiente año me toca emprender nuevos proyectos, pero nada tan increíble como el proyecto más grande de mi vida: ser mamá!", escribió en la publicación.

La noticia de su embarazo recibió miles de felicitaciones,"me gusta" y se convirtió de inmediato en tendencia en Twitter.

Sariñana también agradeció las muestras de apoyo por parte de sus seguidores y "por formar parte de mi vida. Los quiero!".

En mayo del 2016, Ximena se casó después de dos años de relación con Rodrigo Rodríguez en una boda "chiquita" e íntima.