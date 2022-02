Los ricos también lloran: ¿Quién es la actriz que retomará a la icónica "Soraya Montenegro"?

El próximo lunes 21 de febrero a las 21:30 horas en Las Estrellas, se estrenará el remake de la telenovela "Los ricos también lloran", historia que se volviera un emblema de los melodramas de Televisa hace 40 años con Verónica Castro y Rogelio Guerra.

Esta vez los protagonistas de esta versión más contemporánea son Claudia Martín y Sebastián Rulli, pero la trama guarda un as bajo la manga, como personaje principal se incorpora "Soraya Montenegro", la icónica villana que desarrolló Itatí Cantoral en "María la del barrio", solo que ahora es otra actriz la que retomará al personaje.

La encargada de meterse en la piel de esta villana es Fabiola Guajardo, quien adelanta, también retomará las clásicas y virales frases de "Soraya", como "marginal" y "maldita lisiada". "Soraya" será parte del triángulo amoroso entre "Mariana Villareal" (Claudia) y "Luis Alberto Salvatierra" (Sebastián Rulli). "En esta historia sí grito 'maldita lisiada' pero no una vez, varias veces. Sin embargo, hay una sorpresa enorme que a mí me encantó y me sorprendió muchísimo y a ustedes también les va a encantar, se la van a disfrutar mucho".

Expresa que aunque el personaje de Claudia, "Mariana", les cambiará la vida a todos para bien, a ella, no, porque le quitará al hombre que ama. "Es muy pasional, 'Soraya', es una de las tantas emociones que tiene, es egoísta más no ególatra, el amor que tiene para 'Luis Alberto' es muy particular, nadie le enseñó a amar, y por eso es que ama de esa manera tan peculiar, ha sufrido muchas cosas desde chiquita y esa historia que viene arrastrando hace que todo esto que tiene, sean demasiadas emociones", compartió Fabiola en conferencia de prensa.

Este melodrama que se reinventa es una producción de Carlos Bardasano que cuenta con el respaldo de Televisa y Univision. La telenovela además contará con dos temas musicales, el primero lleva por nombre "Tú me reviviste", un dueto entre Lucero y Cristian Castro y "Los ricos también lloran" interpretado por Lucero. Explica Bardasano que es muy especial para la producción que Cristian cante uno de los dos temas de una historia tan importante de la que fue parte su madre, Verónica.

Resaltó además que para retomar este clásico de la televisión mexicana se basaron él y la producción en tres factores: "Mantener la esencia de los personajes y de la historia, hacerla moderna y contemporánea" y como tercer aspecto, "hacerla creíble".

Claudia Martín fue cuestiona sobre retomar un personaje tan importante al que le dio vida Verónica Castro, pero confesó que ella hará su propia versión mediante lo que puede ofrecer como actriz y como ser humano. "Es un personaje muy luminoso, le agradezco a Carlos la oportunidad. ´Mariana' me da mucho a mí, el personaje me ha dado las ganas de no perder la sonrisa, de seguir adelante, de no perder la fe. Esperemos que en casa el público disfrute de esta historia porque la hemos hecho con todo el corazón. Gracias 'Mariana' por darle el sentido a mi vida, gracias a todos por cobijarme", refirió la actriz.

Finalmente Sebastián Rulli dijo que le tiene mucho cariño a esta historia porque recuerda a su madre verla en el televisor cuando él era niño, además, también porque conoció a Rogelio Guerra. En la historia también participan Guillermo García Cantú, Azela Robinson, Alejandra Barros y Diego Klein, entre otros.

AC