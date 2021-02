Los Tigres del Norte reciben “Golpes en el corazón” de Paulina Rubio

Una de las bandas más queridas y respetadas en la industria musical son Los Tigres del Norte, alineación que hace 10 años publicó el disco “Tr3s presents MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and friends”, una producción en vivo que realizaron junto a artistas internacionales y de la cual se encuentran lanzando por primera vez los videos que formaron parte de este exitoso proyecto en YouTube.

El material fue grabado el 8 de febrero del 2011 desde el Hollywood Palladium de la ciudad de Los Ángeles, y en él participaron artistas de la talla de: Juanes, Andrés Calamaro, Calle 13, Diego Torres, Zach de la Rosa y Paulina Rubio. Desde entonces ha sido uno de los álbumes más representativos de “Los jefes de jefes”.

El primer sencillo de esa placa fue “Golpes en el corazón” donde Paulina Rubio y Eduardo Hernández se robaron el corazón de los escuchas: “Estamos muy emocionados porque hace 10 años que grabamos el disco y hasta el día de hoy ha tenido bastante éxito gracias al público. En este disco hay canciones que la gente volvió a recordar con otro tipo de música, pero al estilo de Los Tigres del Norte. No esperábamos que este disco tuviera tanta aceptación y que estas canciones volvieran a resurgir como si hubieran sido canciones nuevas”, comparte en entrevista con EL INFORMADO Eduardo, quien recuerda que Los Tigres siempre se plantean nuevos retos.

“Siempre hemos sido un grupo que le ha gustado renovarse en la cuestión musical, buscando nuevas ideas y nuevos proyectos para poder mantenernos en el gusto de la gente y darles algo diferente. Cuando grabamos, siempre pensamos en darles buen material para que ellos tengan en este caso buena música de Los Tigres del Norte”.

El pasado lunes 8 de febrero, hicieron un live con Juanes para recordar cuándo grabaron con él el tema “La jaula de oro”.

“Él estaba muy contento, nos pidió que ya que se pueda regresar a trabajar, poder estar en un evento para poder cantar ‘La jaula de oro’ en vivo y ojalá que sea pronto, porque nos dio mucha emoción que quisiera cantar con nosotros. Y así hemos estado en contacto con varios compañeros para ver qué se puede hacer para seguir promoviendo el ‘MTV Unplugged’”.

Explica Eduardo que a través de sus redes sociales les estarán informando a la audiencia de otras actividades que estarán realizando para seguir homenajeando esta placa discográfica. Como anécdota, recuerda Eduardo que cuando le tocó grabar “Golpes en el corazón” con Paulina, se puso muy nervioso, pero valió la pena porque esa colaboración les abrió las puertas a nuevos públicos: “Cuando ella llegó al estudio para practicar la canción, me puse muy nervioso, no recordaba la letra, hasta que me fui adaptando con ella, pero fue una emoción muy bonita y una anécdota que nunca se me va a olvidar”.

Sobre los nuevos planes, señala Eduardo que el próximo martes 16 de febrero van a comenzar a practicar y entrar al estudio para darle forma a su nueva producción musical que será inédita: “Vienen cumbias, vienen baladas, rancheras y corridos, es un disco muy variado, ojalá que lo terminemos pronto para darles la noticia de cuándo lo vamos a sacar”, comparte que en esta nueva placa no vendrán colaboraciones.

Sobre la pandemia, que les ha detenido sus presentaciones en vivo, señala que se tuvieron que tomar unas vacaciones forzosas. “El día 14 de marzo nosotros, Los Tigres del Norte, vamos a cumplir un año que no trabajamos, y se siente una desesperación de no poder salir a trabajar, no poder viajar y estar con nuestro público, porque esta es la vida de nosotros, el grupo ya tiene 50 años trabajando, esperamos que esto pronto pase”.

Finaliza al decir que recientemente participaron en una campaña en el área donde viven para que la gente se vacune contra el COVID-19, que no tengan miedo de hacerlo, pues de esa manera contribuyen a cuidar su salud.