"Los Rodríguez y el más allá", comedia de otro mundo

Comienza noviembre y comienza con cine. Y es que hoy se estrena en la cartelera nacional la comedia “Los Rodríguez y el más allá” bajo la dirección de Paco Arango y con las actuaciones de Mariana Treviño, Omar Chaparro, Rossy de Palma, Geraldine Chaplin y Arón Piper, entre otros. En entrevista, el director comparte los retos de este proyecto, que tiene además un vínculo sentimental entre España y México. Además, parte de la taquilla será destinada a dos fundaciones que protegen a la niñez en nuestro país.

“La idea era juntar un elenco importante, porque mi cine es también a beneficio para ayudar a los niños, y ante la salud de un pequeño no hay nacionalidades. Conozco muy bien ambos países, nací en la Ciudad de México, mi papá es de Tampico, pero migré (a España) muy joven”. Sobre esa libertad creativa de realizar sus proyectos fílmicos como a él le gustan, subraya que se dice fácil, pero no lo es tanto.

“Yo siempre digo que las películas son como niños, no sé cuántas puedes hacer, yo no he dado a luz, ¡pero me duele todo el cuerpo! Entonces, hacer una cinta es difícil, hoy en día con todas las plataformas que tiene al alcance la gente, llevarlos al cine es importante, sobre todo con un elenco de primera que tuve la suerte de conseguir y luego con una historia bien contada, que visualmente si te metes en los efectos visuales, pues más te vale que estén a la altura, porque la gente está educada con grandes películas hoy en día”.

La trama gira sobre “Los Rodríguez”, una familia como cualquier otra, o al menos eso creían hasta que descubren que el difunto abuelo (encarnado por Plácido Domingo), era en realidad un ser de otro planeta. Al morir, dejó en la cochera de la casa una puerta cósmica por donde acceder a su mundo y, sin querer su nieto “Nicolás” la pondrá en funcionamiento. A partir de ahí el caos se apoderará de la existencia de esta familia que recibirá súper poderes que no sabrán controlar. Esta cinta, con adrenalina, aventura y toque de comedia, se estrenará a la par en salas mexicanas y españolas.

Encanto absoluto en escena

“Los Rodríguez y el más allá” se rodó en su totalidad en España y Paco señala que él y su producción tuvieron la suerte de trabajar con la compañía que hace los efectos especiales de “Juego de tronos”, la cual se encuentra en Madrid, capital de esa nación europea.

“Hicimos algo que no demerita la calidad de una película importante americana, pero combinado con la comedia latina tan divertida. Nosotros verdaderamente hicimos un esfuerzo importante con un presupuesto alto para una película mexico-española, y aunque nuestros recursos no se comparan con una súper producción norteamericana, sí tuvimos lo suficiente para cuidarla y para hacerla bien”.

“Por ejemplo, el diseñador de arte hizo unos sets de la década de los años 50 increíbles y los actores disfrutaron la película, que eso es clave para trasmitir la buena onda que tiene la cinta”, apunta el realizador.

Sobre la parte del dinero recaudado de la taquilla, Paco anota que irá a dos fundaciones: La casa de la amistad, que apoya a niños con cáncer, y la segunda son los comedores Va por mi cuenta de Fundación Alsea, donde crean comedores en sitios de nuestro país donde las condiciones son precarias, comprometiéndose a darles una comida diaria a los pequeños, desde que nacen hasta los 16 años. “Con mi anterior película (‘Lo que de verdad importa’, 2017), que se estrenó con éxito en México, pudimos hacer un comedor y es una realidad, lo estrenamos en abril y ayudamos a un chorro de niños con cáncer. Ahora que viene una comedia familiar donde espero que venga todo el mundo a ver la película, imaginen todo el bien que vamos a poder hacer”.

Ayudar y pasar un buen rato serán las armas con las que este largometraje busque encantar a las familias tapatías a partir de este fin de semana. Además, en 2020 Paco rodará la secuela de “Los Rodríguez y el más allá”.

¡Toma el control!

Además de la presentación de la cinta, a partir del viernes que se estrena “Los Rodríguez y el más allá”, los niños podrán bajar un videojuego gratis de la película en cualquier plataforma, donde jugarán como cualquier personaje de la cinta, “pero aquí viene lo padre, a mitad del juego cuando acumulan sus monedas, se les preguntará si quieren donar parte de sus premios acumulados para un niño que virtualmente los pueda necesitar, si dicen que no, no pasa nada, siguen jugando, pero al final del videojuego, los grandes premios no los consiguen. Entonces, es una forma de fomentarle a la gente joven que compartiendo se vive mejor”.

Busca más información sobre el juego en la página www.losrodriguezyelmasalla.com/.