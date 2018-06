“Los Muppets Baby”, aventuras de peluche

Una serie que marcó época en la televisión infantil de los años 80 está de vuelta, con una nueva producción en donde Gaby Rivero participó como actriz de doblaje. “Los Muppets Baby” vuelven renovados, con mayor tecnología en su creación y nuevas historias para estimular la imaginación de los niños.

Vía telefónica, Gaby nos platicó cómo se sumó a este proyecto: “Me llamaron para ofrecerme el papel de la ‘Nanny’, que cuida a los ‘Muppets Baby’. No la tenía muy ubicada porque en los 80 no era una niña ya, andaba en la discoteca. Empecé a buscarlos y a ver la personalidad de la ‘Nanny’ y me identifiqué mucho con ella, con el proyecto. La nueva versión me encantó, porque está renovada, con unos colores increíbles. Siempre con los valores y las enseñanzas que siempre le han preocupado”.

Al aceptar, se trasladó a la capital del país para prestar su voz al icónico personaje: “Hace menos de un mes vine a la Ciudad de México a hacer la voz. Estuve con Francisco Colmeneros, un señor que es toda una institución en Disney. Es la voz institucional, ha hecho muchos personajes, como ‘Pumba’ del ‘Rey León’. Él me dirigió, y lo hicimos rapidísimo, pensé que iba a ser más difícil. Fue un reto al principio no poderle ver la cara a la ‘Nanny’: no da expresiones, lo tuve que hacer a través de la voz. Hay más recursos para mandar el sentimiento sólo con la voz. Fue una experiencia muy padre”.

En la senda infantil

Gaby siempre ha tenido cercano al público infantil, como su papel de la maestra en “Carrusel”: “¡Si no hubiera sido actriz hubiera sido maestra! Siempre son personajes así, recurrentes, con esa temática. En esa línea que me gusta mucho: las cosas didácticas, divertidas, lo que hice con ‘El Club de Gaby’, los discos, fueron también con mensajes positivos, con enseñanzas. No tiene por qué estar peleado lo didáctico con lo divertido. Creo que en esta fórmula de los ‘Muppets’ se logró muy bien. Lo he visto con niños que han venido a ver los episodios. Abre y cierra la ‘Nanny’, a veces tiene más participación, hay un episodio donde hasta canta. Creo que le va a gustar a esta generación que no los conoce. Y a mí más, poder presentarme, que me conozcan a través de la ‘Nanny’”.

La imaginación es una constante en las nuevas historias de los “Muppets”: “Es muy importante, creo que es básico que no les demos a los niños todo digerido. Porque se cuarta su imaginación, que siempre es mucho más grande. Los padres de esta época los veo muy preocupados por entretener a sus hijos, en hacer los planes con base en lo que los niños quieren. En mi época no era así, no eduqué a mis hijas así: las niñas son las que se integraban a los planes. Parte de la educación es eso, que tengan su divertimento y su exploración a través de la imaginación. Los padres los tienen ya muy conectados a las redes, al iPad desde chiquitos, ‘para que no molesten’. Está bien un ratito, pero si los van a conectar, que vean este tipo de contenido, para su edad. De pronto hay niños de cinco años escuchando reggaetón, no puede ser, todavía ni siquiera saben lo que es”.

¿Qué hay de nuevo?

Entre las novedades de estos nuevos Muppets Baby está “Summer”, un personaje inédito: “Es una pingüina que viene del polo norte a integrarse. Es divina, dulce, conciliadora, le gusta que todos se lleven bien. No está acostumbrada a los niños, ni a la gente. Le encanta estar en armonía con ellos. Otra novedad son las medias de ‘miss Nanny’: ahora son verdes y son temáticas, dependiendo del episodio”.

Viene con más

Además de prestar su voz a “Nanny”, Gaby ha tenido otros proyectos que verán pronto la luz: “Hice una serie de la vida de Silvia Pinal, con Televisa. Sale en septiembre, son 21 capítulos: soy la mejor amiga de Silvia. Son cinco Silvias, dependiendo la época: yo participé en la época en que la representa Itatí Cantoral. Son cinco décadas desde los años 50 hasta el 2000”.

“Estuvo muy padre regresar al tiempo y ver cómo era la vida de las mujeres en esa época, cómo se vestían y maquillaban, la poca participación que tenían en la sociedad, cuando no podían votar”.