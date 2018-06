“Los Increíbles 2”, el poder de la familia

En 14 años ha cambiado mucho la manera en que se presentan los héroes en la gran pantalla. Cada vez más sofisticado, con producciones más costosas e historias más complejas. También más poderosos, más atormentados y a veces más violentos. Pero hay unos que se aferraron a su esencia. Una familia para la que el tiempo no pasó, y sin embargo, su mensaje se sigue sintiendo fresco, y quizás más vigente y necesario que nunca. Son “Los Increíbles”, y están de regreso en la pantalla grande para salvar al mundo y reforzar lo que los hace más poderosos: Su corazón.

Para los espectadores nacionales, el regreso de los héroes también se traduce en la vuelta de los actores de doblaje que convirtieron en algo entrañable la primera cinta. Consuelo Duval y Víctor Trujillo de nueva cuenta le vuelven a prestar su voz en los personajes de “Elastigirl” y “Mr. Increíble”, respectivamente.

“La cinta llega en un momento bueno, donde nos toca un poco lo que está pasando en la vida de los personajes y te debes de ir adaptando, fue agradable encontrarnos con esta trama y estos personajes”, anotó Víctor Trujillo, quien exaltó las cualidades del guion, que refleja mucho de los tiempos actuales.

“Es un poco de lo que enfrentamos como hombres, como familia y creo que hay muchas parejas que verán la película y se identificarán con lo que pasa y algunas no superaron lo que la nuestra sí logra”, explicó el comunicador, quien no quiso revelar mucho de la trama.

Sin embargo, reconoció que para él ser parte de este proyecto fue una delicia y más porque se conjunta diversión, humor y realidad, mientras se exaltan otros valores como la unión familiar, que es ante todo lo que predomina.

A ese comentario al que se sumó su compañera Consuelo Duval, quien reconoció que el tratamiento de esta historia le ha fascinado y más porque llega a su vida en un momento de madurez importante.

“Creo que esta madurez se nota en todo, hasta en la voz del personaje, me da gusto que se hable de esto, aunque aún es difícil pensar que hay países donde la mujer sigue siendo denigrada y maltratada”, apuntó la comediante.

De lo que trata

“Los Increíbles 2” arranca su trama minutos después de que termina la primera parte, cuando la familia “Parr” (“Bob”, “Helen”, “Violeta”, “Dashiell” y “Jack-Jack”) se están enfrentando al villano “Síndrome”.

Pero la familia no encara en soledad su nueva faceta heroica, pues encontrarán el patrocinio de un rico empresario: Winston Deavor, quien busca que la sociedad vuelva a aceptar a los súper héroes.

Winston y su hermana, Evelyn, eligen a Helen para que realice algunas misiones en la ciudad que hagan quedar “bien” a los héroes de nueva cuenta. Pero a cambio, “Bob” tendrá que encarar una tarea igual de complicada: Cuidar a los tres hijos del matrimonio.

¿Por qué tardó tanto?

La pregunta que se encuentra el director de “Los Increíbles 2” de forma constante es la misma: ¿A qué se debe que haya tardado tanto en realizar la secuela? Para el director se debió al exceso de trabajo.

“A veces no sabes lo rápido que pasa el tiempo. Un día mis hijos eran niños pequeños y ahora ya son adolescentes. Estaba trabajando con ‘Tomorrowland’ y luego me puse a laborar en ‘Misión imposible’. Era un trabajo tras otro y el tiempo voló antes de que me pudiera poner a trabajar en la secuela”.