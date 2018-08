"Los Adioses", el poder de la poesía contra el machismo

Después de participar en diversos festivales como el de Roma o Miami y tras haber sido estrenada en salas comerciales de Italia, Francia y estar a la espera de su lanzamiento en China y Egipto, la cinta “Los adioses” se prepara para llegar a las salas mexicanas este viernes 24 de agosto.

¿De qué va el filme? Presenta la historia de Rosario Castellanos, una mujer que fue en contra de su época, es decir, en contra de una sociedad regida por hombres: una precoz intelectual universitaria que se convirtió en una de las escritoras capitales de la literatura mexicana.

A lo largo de casi dos horas, el espectador también podrá conocer su turbulenta historia de amor con Ricardo —Daniel Giménez Cacho—, misma que en la madurez de su matrimonio fue presa de una discusión que marcó un punto sin retorno para los involucrados.

Bajo la dirección de Natalia Beristáin, “Los adioses” lleva en los roles principales a Karina Gidi y Tessa Ia —como Rosario Castellanos—, mientras que a Ricardo Guerra (filósofo y pareja de Rosario) le dan vida Daniel Giménez Cacho y Pedro De Tavira. Cabe señalar que Karina Gidi recibió el Ariel como “Mejor actriz” por su papel en “Los adioses”.

En entrevista, Daniel Giménez Cacho platicó sobre su rol en el filme y su acercamiento a la obra de la escritora: “Me concentré mucho en la poesía, siento que en la poesía es ella. Se refleja, Natalia dijo una vez: es una especie de radiografía. Para mí siempre ha sido un interés tratar de entenderme, conocerme y mostrarlo. Eso es actuar. Cuando veo que ella puede escribir de sí misma cosas tan profundas, tan dolorosas, con esa capacidad de mostrarse y abrirse… Es una lección. Me hace preguntarme si seré igual de valiente. No hay pudor en ella, abre las cosas y se presenta para que pensemos lo que queramos”.

La cinta resalta las posturas feministas que tuvo Castellanos, en un contexto diferente al actual pero que se puede ligar al presente, tal y como lo señala Beristáin: “Tras hacer este filme deduzco que no hemos avanzado en temas de igualdad y género como creemos que hemos avanzado. La cinta se vincula del siglo XX al XXI por las muchas historias de igualdad y de lucha de los derechos de las mujeres que suceden hoy día”.

Sobre la importancia de contar este tipo de historias, Giménez Cacho comentó: “En este caso más porque es una mujer y hay una tendencia a olvidar las figuras femeninas. Se me hace muy importante también para entender el pasado. Aunque no es una película histórica como tal, que hable de la historia así: es la vida de ella, íntima, qué le pasaba, cuál era el contexto con el que vivía y con el que se enfrentaba para ser escritora, madre y mujer”.

A días del estreno de “Los adioses” y tras haber pasado por diversos festivales, el filme ha cosechado comentarios positivos. Incluso, la crítica ha resaltado la capacidad de la directora de presentar una película biográfica atípica aderezada con grandes actuaciones… Y por si fuera poco, estos especialistas también han elogiado el trabajo técnico y de ambientación de la cinta, principalmente el montaje al llevar el ritmo de la narración intercalada.

Se estrena como director

Daniel ha pasado gran parte de su vida profesional frente a la cámara o sobre un escenario de teatro, pero pronto tomará otra posición para incursionar en la dirección de cine. Será una película de ficción, del cual nos adelantó: “Es una película que debería de estar filmando en abril o mayo próximo, sobre una periodista que investiga el caso de un político pederasta. Para no contarla toda: lo que busco es averiguar cuáles son los resortes internos, qué es lo que mueve a alguien a sacrificar su vida para ejercer su profesión. El porqué, eso me interesa mucho”. La trama está inspirada en muchos casos reales, “pero no es el retrato de ninguno en particular”.

Desde la preproducción, este nuevo proyecto ha significado nuevos retos para Giménez Cacho: “Hacerme director de cine, porque no lo soy. Hice una serie para televisión: ‘Crónica de castas’ para el Canal 11. Fue muy complejo para mí, fue algo nuevo. Ahora es una cosa un poco más controlada, comparando el cine con la televisión donde todo se hace más rápido. Tengo oportunidad de hacer algo un poco más cuidado, con más calma, pensando más en lo que quiero decir y cómo decirlo. Y seguir aprendiendo del lenguaje cinematográfico. He hecho varias películas como actor, pero no es lo mismo”.

Daniel, a lo largo de su carrera, ha podido aprender sobre dirección empíricamente, viendo cómo dirigen otros: “De todos he aprendido algo. De algunos sobre la actuación, de algunos sobre la forma, el lenguaje, otros sobre el clima. Esa manera interesante de no dirigir particularmente, sino de generar un clima y que las cosas vayan pasando. Hay muchos estilos, de todos he aprendido mucho. De algunos he aprendido las cosas que no quiero hacer. Como mejor me siento yo es precisamente como trabajamos con Natalia: en colaboración. Eso no hace que se cuestione la figura del director o directora. Hay un orden en el cine que es muy importante: el de jerarquía, para ser eficientes. Cuando todos opinan, ¿qué hacemos? El director dice por dónde ir, pero nos sentimos creativos por proponer, por ser parte de algo, así se entiende mejor lo que se hace. Es la manera en que me gusta trabajar. No me gusta esa manera dictatorial: quiero saber qué tienen, qué hay adentro de cada quién, y con eso coordinar”.

Todavía no hay un casting para encarnar a los personajes de su ópera prima como director: “Y ya me urge. El proceso de guion fue largo, de transformación. Debe terminar en unas dos semanas, a partir de allí armaremos el equipo”, finalizó.