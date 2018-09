Loreto Peralta, la heroína de la historia

Los cambios llegan a Loreto Peralta, la divertida niña que cautivó al cine mexicano con la cinta “No se aceptan devoluciones”, y ahora se despide con gracia de los personajes infantiles que la proyectaron como una de las actrices más prometedoras de la pantalla nacional.

Antes de avanzar a papeles más juveniles, la mexicana dará una última entrega infantil con “La Sirenita”, filme estadounidense dirigido por Blake Harris y Chris Bouchard, en el que Loreto se interna a una historia llena de fantasía y acción que tiene por objetivo rescatar a una mítica figura marina que está atrapada injustamente en un circo.

“Este personaje es el último que haré infantil. Esta película la grabé en 2016 y yo tenía como 11 años y desde entonces he cambiado mucho físicamente. Cuando vi la película ni creía que era yo esa niña, ahora terminé otro proyecto en el que mi personaje es una adolescente ya cursando la secundaria, algo que es nuevo para mí. Aunque extrañaré esos personajes más infantiles, me emociona tener proyectos ahora más complejos”, comenta en entrevista.

Sobre su papel, Loreto señala tener grandes similitudes con ella: “Me encanta mi personaje porque es una niña muy inocente, cree mucho en la magia y siempre ve el lado positivo de las cosas. Las dos somos muy risueñas y felices, siempre traemos una sonrisa”.

Así mismo, la actriz puntualiza que esta trama está lejos de recordar la adaptación animada de Disney, pues en esta ocasión “La Sirenita”, bajo el formato de live-action, apuesta por una historia más enfocada a una divertida investigación.

En esta ocasión, la joven rubia se hace acompañar del actor William Moseley, quien da vida a “Cam Harrison”, un periodista quien, junto a su sobrina “Elle” (Loreto Peralta), irán a la búsqueda de esta peculiar sirena que sueña también con el amor verdadero.

“Mi personaje, ‘Elle’, es más pequeño que yo en edad, pero así me encantó. Lo que más me gusta es que es la heroína de la historia, ella tiene unas aventuras increíbles con la sirena, además de que el elenco también es fenomenal, trabajar con William Moseley también fue increíble, es un tipazo, es inglés y es muy caballeroso, me dio muchos tips para trabajar porque es muy profesional”.

Loreto señala que, además de enfrentarse también a su primera película con efectos especiales, “La Sirenita” le significa una apertura al mercado estadounidense; igualmente, ella misma decidió hacer el doblaje de su voz para la versión en español. El filme se estrenara en México, a nivel nacional, este viernes 7 de septiembre.

“La filmación estuvo súper interesante, yo no había grabado una película con tantos efectos especiales y ver eso en pantalla y verme ahí es increíble, aprendí mucho de este formato. Para mí, como actriz, es algo muy interesante estar en cartelera y en producciones estadounidenses; siendo mexicana es padre dar ese cambio, de saber cómo en Estados Unidos perciben a los mexicanos, me gusta ir aprendiendo y esas experiencias me han despertado el interés en la producción, cómo se hace una película de cero, su edición y filmación y estos dos mundos eso me da”.

Imparable

Tras el estreno de “La Sirenita”, Loreto Peralta espera también la llegada de un nuevo filme a las salas mexicanas: “Todas las pecas del mundo”, ambientada en 1994 y de corte totalmente familiar y futbolero con fecha de salida hasta 2019.

“Aunque disfruto mucho esos personajes de niñas, como actriz también quiero hacer otras cosas más arriesgadas, que me impliquen retos actorales más grandes. Es poco a poco, y este proyecto que viene lo demuestra, el personaje será más grande y busco proyectos que me den esa madurez, que sean más difíciles”, finaliza.