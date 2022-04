"Lo de ese niño no es normal": Belinda reacciona a video porno de Jordi ENP en vivo (VIDEO)

Belinda de nuevo se encuentra en el punto de mira, pero esta vez debido a que se está promocionando “Bienvenidos al Edén”, en España, por lo que acudió al programa “La Resistencia”, donde hablando con Broncano, el conductor, le enseñó un video pornográfico del actor español “Jordi El Niño Polla (ENP)” quien ya apareció con youtubers mexicanos como El Escorpión Dorado, y su reacción divirtió al público.

La cantante estaría regresando a la pantalla chica con “Bienvenidos al Edén”, de Netflix, y en su gira de medios acudió a “La Resistencia”, en España, donde dijo que los españoles imitaban el acento mexicano como una vieja película del Oeste, y remató diciendo que sería como si en México se imitase el acento español “como el doblaje español de una película porno”.

Ante la declaración y el divertido ejemplo que dio, Bronaco le preguntó si sabía que “uno de los actores porno más importantes es español” y le mostró una foto del youtuber y actor pornográfico Jordi, algo que Belinda no terminó de creer, diciendo que era un niño de 15 años, a lo que el presentador dijo que justo “El niño polla” es su apodo.

E hizo por ingresar a una página de contenido adulto para presentarle al actor.

"Esto no se va a ver en televisión, no pinchéis la pantalla que la liamos. Me voy a meter en una página porno, esto nunca había pasado aquí", dijo el conductor.

Cuando Broncano puso el video y Belinda lo vio gritó: "¡No mames, es cierto!", y mientras el video sonaba de fondo, Belinda se llevó las manos a la boca por el asombro y pidió perdón a sus papás por ver pornografía en un programa en vivo.

"¡Mamá, papá, perdón por lo que está pasando! (...) me están viendo mis padres, y yo observando porno contigo...".

Y para finalizar su divertida reacción dijo que “lo de ese niño no es normal”.

