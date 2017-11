Llega la música electrónica al Cuartel 7

Roger Shah tiene un enamoramiento con Guadalajara, pues desde la primera vez que vino la audiencia tapatía lo conquistó con su energía y pasión por la música. En entrevista, el DJ alemán confesó: “Es mi cuarta vez aquí, me encanta volver. Si un lugar no me gusta, no vuelvo, y pues en este caso, cada que veo que en mi Tour aparece México, me emociono muchísimo. Es el único lugar donde de verdad he visto al público llorar, realmente se siente la conexión con ellos”. Y hoy se presentará de nuevo en la ciudad, a las 21:00 horas en el Cuartel 7, conocido como el Museo del Retratos, en Efraín González Luna 2062. Los boletos tienen un costo de 400 pesos.

Así, está más que listo para disfrutar de una noche en compañía de una de sus audiencias favoritas, a través de un show de “cuatro horas de pura música mía. Tengo preparado varias cosas, entre ellas, alguna de mí música más emblemática que la gente ya conoce, pero también, suelo tocar música novedosa, inédita, para sorprender a los espectadores”.

Además, no tiene duda que será una experiencia única tanto para él como para los asistentes, pues la experiencia así lo dicta: “Cada que vez que vengo es mejor, por lo que estoy seguro que esta noche será increíble “.

Por otro lado, Roger tiene trazado un plan para su futuro: “Yo quería hacer música para películas, pero me fui por otro camino en donde estoy ahora. Sin embargo, sí espero que pronto pueda trabajar en filmes, mis favoritas son las de súper héroes. Aunque lo que hago ahora es un sueño hecho realidad”.