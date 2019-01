Llega la edición 16 del Festival Internacional de Cine Judío a Guadalajara

Hoy arranca la edición número 16 del Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM) en la Sala de Arte de Cinépolis Centro Magno, el cual estará disponible al público hasta el día 31 de enero. La selección oficial está conformada por cuatro producciones israelíes, una comedia de Estados Unidos y dos coproducciones de Sudáfrica-Países Bajos y Canadá-México-Israel. En entrevista, Ramón Ramírez, director de relaciones públicas de Cinépolis, habla del tema principal de esta edición: la migración.

“Este festival está arrancando ahora en Guadalajara porque ya estuvo en otras plazas, en específico en Morelia y en la Ciudad de México, a partir del 18 de enero. Es de los pocos festivales en el país que son itinerantes en varias ciudades y es el primer festival con el que arrancamos nuestra participación en uno de los 23 o 24 festivales que tenemos durante el año. Algo que tiene este evento es que uno esperaría que la temática tuviera que ver con el Holocausto o el Éxodo Judío, temas de la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, genocidio, y no es así, aunque siempre hay una o dos películas que tocan estos temas, porque además hay una cuenta pendiente con la humanidad y sobre todo que los judíos insisten en esta temática con el ánimo de generar no solo conciencia, también memoria para que esto no vuelva a ocurrir”.

La selección:

“El árbol de higo” (Israel)

“El desafío” (Sudáfrica- Países Bajos)

“Los disidentes” (Israel)

“Pinsky” (Estados Unidos)

“Ser niño de nuevo” (Canadá- Israel- México)

“Tel Aviv en llamas” (Israel)

“Vaca roja” (Israel)

Sucede de forma natural

Para esta edición la temática gira en torno a una de las actividades, quizá más relevantes desde los principios de la humanidad: la migración. Un fenómeno de movilidad cultural que ha dado como resultado las sociedades con sus virtudes y desaciertos. La temática está reflejada en la imagen de este año, realizado por la artista visual Frida Harari, quien también realizó el spot del promocional del Festival. Mismo que utiliza a la mariposa como símbolo de la migración natural.

“En esta edición del festival se decidió que el eje central fuera la migración, porque además es una temática nada ajena a México porque tenemos muchos años con esta palabra en nuestras mentes, por nuestros compatriotas que se van a Estados Unidos, y actualmente que la caravana migrante pone la atención y los ojos del mundo a un tema que está sucediendo en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, y que están viendo a México como un puente para buscar el sueño americano o el destino para mejorar su situación de vida”, comparte Ramón.

También enfatiza que para el pueblo Israelí y los judíos, la migración es la forma en la que han cambiado sus vidas para alejarse del peligro y del racismo. “Algo que me gusta mucho de este festival es que también habla de manera natural de cosas que pueden ser muy fácilmente identificables: la vida cotidiana”.

Consulta los horarios

Disponible en: http://www.cinepolis.com/cartelera/guadalajara-poniente/cinepolis-centro-magno Más información en: https://ficj.org