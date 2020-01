Litzy sube foto en lencería y sorprende a sus fans

La cantante Litzy sorprendió a sus fans al compartir en su cuenta de Instagram una sexy fotografía en la que posa en lencería.

La intérprete de "No te extraño" arrasó en las redes sociales con la sensual publicación que en pocas horas logró miles de "me gusta".

La propia Litzy se mostró sorprendida por la reacción de los cibernautas, a través de sus historias en Instagram, la intérprete de 37 años expresó su asombro y "regañó" a los usuarios.

"Estoy impactada, nomás lo hice para calarlos a todos, me subí en calzones para ver si es cierto que el que no enseña no vende, toda la razón, es verdad, lo acabo de comprobar", expresó.

Litzy, que suele ser muy conservadora en sus publicaciones en redes sociales, comentó que tras cuidar su imagen durante 22 años, ahora quiso probar algo diferente con lo que logró miles de reacciones en poco tiempo.

"Es la primera vez que en menos de una hora tengo 31 mil likes sólo porque estoy en calzones, no tienen madre, ¿quieren que esté encuerada todo el tiempo?", cuestionó.

Finalmente, Litzy agradeció los halagos y los mensajes bonitos, aunque confesó que no fue nada fácil animarse a hacerlo.

"Me moría de pena de subirla, pero qué bueno que les gustó".

jb