Listo para sacar su lado oscuro en "Diablero"

Apostar por producciones capaces de reflejar la realidad con dinamismo y creatividad es una prioridad para Humberto Busto, actor y director capitalino que se ha posicionado como uno de los intérpretes más camaleónicos de México.

A la espera del estreno de la segunda temporada de “Diablero”, en Netflix (31 de enero), y de “El juego de las llaves”, en Amazon Prime Video, Humberto Busto reflexiona sobre las sorpresas y retos que ha encontrado en la industria actoral, el empuje que las plataformas digitales tienen y la fidelidad del público ante un mar inmenso de nuevos contenidos que diariamente luchan por acaparar la preferencia.

“Quiero una carrera ecléctica a nivel actoral, que la gente vea un trabajo sincero. Lo que más me importa de la actuación no es estar en redes, no es estar vendiendo productos, ni engañando a la audiencia con contenidos con los que no estoy de acuerdo. Creo en poder hacer personajes que sean verosímiles, que sean distintos y en distintas plataformas”, detalla el histrión en entrevista.

Humberto señala que integrarse a proyectos como “Diablero” —junto a Christopher Von Uckermann, Horacio García, Dolores Heredia y Flavio Medina— ha sido un gran acierto no solo como actor, pues desde su visión como espectador también agradece tener propuestas que rompen con lo cotidiano y se animan a explorar la acción, el misterio y entrelazar la comedia y el drama con una perspectiva innovadora y dispuesta a marcar una nueva oleada en el campo creativo del guion, la dirección y la misma actuación.

“‘Diablero’ es una serie que se sale del molde al que usualmente se está haciendo en plataformas en Latinoamérica, tiene una identidad muy kitsch y personal; para todos los que siguieron la primera temporada, lo que viene está dedicado totalmente a ellos. Es un homenaje al cine de culto, de las películas de terror de los años 80 y 90 que manejaban mucho una cuestión artesanal y terrorífica”.

Esta libertad es la que lo llevó a sumarse a la serie “El juego de las llaves” —nominada a los premios GLAAD (que serán entregados el 19 de marzo de 2020), en su versión para contenidos en español— en donde se habla de la sexualidad contemporánea con el objetivo de romper tabúes y sensibilizar sobre preocupaciones íntimas con un ingenioso argumento cómico y vanguardista; en este proyecto comparte protagonismo con Maite Perroni, Marimar Vega, Sebastián Zurita y Horacio Pancheri. Todavía está por confirmarse cuándo comenzará el rodaje de la segunda temporada.

Detrás de cámaras

La actuación jamás dejará de ser una gran pasión para Humberto Busto, quien ha integrado producciones como “Amores Perros” y “El Chapo”, pero dar más espacio a su desarrollo como director, productor y guionista también es una gran apuesta que confía consagrar en los próximos años tras los buenos resultados que ha logrado con diversos cortometrajes como “Julkita”, que le merecieron galardones en el Festival de Oaxaca y en el Festival Internacional Anatomy Crime & Horror.

“No había tenido la oportunidad de hacer una pausa completa de lo actoral, y en estos dos últimos años he procurado combinar la actuación con la preparación para director. En los últimos seis meses hice alto y me fui a estudiar Historia del Arte, Semiótica, Filosofía, Fotografía y otros elementos, mientras reescribía lo que puede ser mi ópera prima”.

Así, a la par de sus proyectos actorales, Humberto Busto afina los detalles para poner en marcha lo que sería su primera pieza como guionista en “No coja rabia”, tragicomedia en la que reflejará su experiencia actoral y la diversa formación académica que ha tenido para aventurarse por sí solo a la escritura de sus propios guiones e historias.

“Es un proceso que lleva dos años en desarrollo, estoy trabajando con la guionista Itzel Lara (‘Colosio’ y ‘Distancias cortas’). He estado preparándome para tener una historia, en su estructura narrativa, muy contundente. Todos mis estudios alternos los he involucrado con el guion, quiero hacer una ruta muy específica para producirlo y que sea mi ópera prima”.

Producciones trascendentales

Humberto Busto considera que ante la inmediatez y generación constante de contenidos, uno de los principales retos para mantener la fidelidad y el gusto del público es la honestidad y dinamismo con el que se ofertan las historias para que una serie o película no solo queden como una propuesta de paso y realmente puedan trascender y convertirse en referencia para el futuro.

“La velocidad con la que estamos recibiendo todo el material hace muy importante que seamos conscientes de la trascendencia que pueda tener ese material, que no sea algo de paso y después se olvide. Trato de acercarme a proyectos que puedan estar en las plataformas eternamente. Hay gente que apenas en Turquía está empezando a ver la primera temporada de ‘El Chapo’, y te escriben, es una comunicación que sigue aunque ya no estés al aire, es algo que sigue alimentándose”.

JL