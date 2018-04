Linkin Park subastará más de 200 instrumentos con fines benéficos

Han pasado más de ocho meses desde la muerte del exvocalista de Linkin Park, Chester Bennington, y el futuro de la banda es incierto, por lo pronto, la agrupación venderá casi 200 instrumentos para obras de caridad.

La revista estadunidense "Rolling Stone" informó que teclados, guitarras, megáfonos, sintetizadores y otros equipos de música de Linkin Park que fueron usados en sus conciertos y en sesiones en estudio, serán puestos en venta el miércoles 4 de abril a través del sitio "Reverb".

Los fanáticos, por ejemplo, podrán obtener el controlador de sonido Moog Etherwave Plus Theremin que Mike Shinoda utilizó en presentaciones de 2010, así como el controvertido Yamaha KX5 Keytar de la banda, presentado en el videoclip "What I've done".

Las ganancias obtenidas serán destinadas a la iniciativa sin fines de lucro Music for Relief, que ayuda a personas y comunidades afectadas por desastres naturales.

En los últimos años, las ventas de "Reverb" incluyen la liquidación de instrumentos del músico Billy Corgan, vocalista de la banda The Smashing Pumpkins, y la guitarra y amplificadores de Noel Gallagher, vocalista de la extinta y legendaria banda Oasis.

JB.