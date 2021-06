Lin-Manuel Miranda expone su alma latina con “In the Heights”

Representar la identidad latina sin prejuicios ni clichés es un interés permanente en Lin-Manuel Miranda, productor, actor y compositor neoyorkino, quien apegado a sus raíces puertorriqueñas, siempre ha procurado resaltar los valores familiares, sociales y culturales de las generaciones migrantes que durante siglos han aportado a la construcción de Estados Unidos.

Parte de esta inquietud se ve reflejada en “In the Heights” (“En el barrio”), el nuevo filme respaldado por Warner Bros., que el próximo 17 de junio llegará a las salas de cine con una historia que ha sido punto de inspiración no solo para Broadway con su debut teatral en 2008 con música y letra de Lin-Manuel Miranda y libreto de Quiara Alegría Hudes, sino que ha impulsado una perspectiva realista y esperanzadora sobre lo que realmente viven los migrantes latinos y sus familias cuando luchan por cumplir sus sueños en comunidad.

“Yo quería sentirme menos solo en esto, yo empecé escribiendo ‘In the Heights’ cuando tenía 19 años, yo no veía un futuro para mí en los musicales, empecé escribiendo lo que me faltaba. Lo increíble de esto, 20 años después, es la magia de ‘In the Heights’, no lo hice solo, lo hice con los creativos increíbles”, detalló en entrevista con EL INFORMADOR Lin-Manuel Miranda previo al estreno de su versión cinematográfica bajo la dirección de Jon M. Chu.

“Mi sueño con esta película es que en cinco años haya tantas películas con temas latinos que no tengan nada que ver con crimen y drogas”, expresó Lin-Manuel Miranda al recordar el impacto que causó “In the Heights” en Broadway, pues la prensa recalcó y valoró desde entonces la ausencia de temáticas negativas en una oferta de entretenimiento que solía siempre recurrir a aspectos erróneos y prejuiciosos sobre la representación latina.

Encuentra a sus actores perfectos

Lin-Manuel Miranda, protagonista y creador de la también aclamada obra teatral “Hamilton” y múltiple ganador de premios Tony y Grammy, compartió los desafíos que enfrentó esta producción que durante cinco meses se filmó en Nueva York, teniendo a un elenco internacional y multicultural que resalta a lo mejor del teatro, la música, el baile y la actuación, y en donde la mexicana Melissa Barrera protagoniza esta narrativa junto a Anthony Ramos (“A star is born” y “Hamilton”) en el icónico joven “Usnavi”, así como Corey Hawkins (“Kong: Skull Island”) y la cantautora Leslie Grace, por ejemplo.

“Gracias a la paciencia y fe -en referencia a una de las canciones claves de la historia- tenemos la mejor versión de la película. Es un sueño realizado, un sueño de más de 20 años. Otro sueño realizado es que pude escribir una canción para Marc Anthony, para los puertorriqueños Marc Anthony es nuestro Frank Sinatra, y escribir para él es otro ‘check’ en mi ‘pocket list’”, añadió el actor y productor sobre la participación especial que Marc Anthony tiene en el elenco principal.

Lin-Manuel Miranda expresó su profundo amor por México al recordar que su abuelo era mexicano y aunque en su infancia no pudo conocer al país como sí lo hizo con Puerto Rico, señaló que ser testigo del estreno de la película “La bamba” lo marcó sobre cómo la figura latina tenía un peso importante en la industria.

“No te puedo decir, al estar en Corpus Christi (Texas) cuando sale ‘La Bamba’, cómo se sentía eso, fue mi primer ejemplo de representación en una película, ese disco de Los Lobos lo repetí el verano entero. Yo me acuerdo, sé el poder de la representación”.

Orgullosa representante mexicana

Dando vida a la soñadora e inquieta “Vanessa”, la mexicana Melissa Barrera (“La Academia” y la serie “Vida”) recuerda con emoción para esta casa editorial los diferentes procesos que experimentó en “El barrio”, en donde a través del baile y canto deja en claro el potencial que los mexicanos tienen para cambiar por completo los paradigmas sobre la representación latina.

“Es un gran honor trabajar con gente tan talentosa, pero más allá del talento, personas con corazones gigantes, me enamoré de cada uno de ellos. Tuvimos la fortuna de tener un proceso de cinco meses juntos en Nueva York, nos convertimos en una familia”.

Melissa resaltó los esfuerzos de Lin-Manuel Miranda por reivindicar a la representación latina en las artes desde Estados Unidos, destacando su capacidad narrativa y creativa para crear personajes que puedan ser inspiración y lleven con orgullo sus raíces y banderas en una producción internacional de esta naturaleza.

“Lin-Manuel Miranda ha hecho, él solo, tanto por la representación de los latinos en el mundo, con ‘In the Heights’ y ‘Hamilton’, con el trabajo que ha hecho como protagonista en películas, lo ha hecho sentir alcanzable para muchos que soñamos con esto, es un ejemplo a seguir”. Melissa recalcó la creatividad con la que “In the Heights” propone una deconstrucción de los estereotipos latinos y cómo los productores y directores se abren a nuevas perspectivas y perfiles para llevar historias cercanas y realistas. “Todos sabemos los tres o cuatro estereotipos de los latinos que normalmente nos dan la oportunidad de hacer en películas y todos son negativos. Al existir esta película, ‘In the Heights’, está rompiendo todos los estereotipos, al tener los diferentes tipos de personajes dentro de una comunidad, que todos tienen experiencias de vida diferentes, todos están pasando por viajes y obstáculos diferentes y todos viven en las mismas cuadras, te das cuenta de la diversidad que existe dentro de nuestra comunidad y la cantidad de historias que tenemos que contar”.

La actriz y cantante mexicana enfatizó que uno de los puntos que más le atrajo de “In the Heights” fue su valor de inspiración y el crecimiento de personajes honestos: “es completamente inspiracional, no hay una villano en la historia, son personas viviendo y pasando obstáculos, cada uno tratando de conseguir sus sueños, tratando de averiguar qué es lo que quieren hacer con su vida, eso es suficiente para que una película te mantenga al borde de tu asiento”.

MQ