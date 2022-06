Días previos a que iniciara el mediático juicio donde Johnny Depp demanda a Amber Heard por difamación debido a los artículos en revistas donde se describe al actor como maltratador, la hija mayor de Depp, Lilly-Rose Depp (fruto de su relación con la modelo francesa Vanessa Paradis) hizo su última publicación en Instagram, relacionada a una campaña que la joven mantiene con la firma Chanel. Durante las seis semanas que ha durado el juicio, la joven de 23 años ha mantenido silencio sobre el mediático caso, e incluso no había publicado nada en sus redes sociales hasta hace un par de días, que subió unas fotografías relacionadas con su cumpleaños 23.

Aunque -ya sea por motivos legales o no- la ahora actriz y modelo primogénita de Johnny Depp se ha abstenido de hacer algún comentario relacionado con el juicio, se ha podido saber que Lily-Rose no mantenía una buena relación con Amber Heard, e incluso no asistió a la boda de los ahora ex esposos ocurrida en 2015.

Lily-Rose Depp es la hija mayor de Johnny Depp y la modelo francesa Vanessa Paradis. AFP/ Alberto Pizzoli

“Mi hija Lily-Rose no asistió a la boda. Ella y la Sra. Heard no estaban en buenos términos, por varias razones”, dijo Johnny Depp durante el juicio. Además, el protagonista de “Piratas del Caribe” explicó que una de las razones por las que decidió defenderse de las supuestas difamaciones de Amber Heard fueron sus dos hijos, ambos frutos de su relación con la francesa Vanessa Paradis: “Sentí que era mi responsabilidad defenderme no solo por mí mismo en ese caso, sino también por mis hijos, que en ese momento tenían 14 y 16 años” declaró Johnny Depp.

MR