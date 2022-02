Lightyear: Disney y Pixar lanzan sorprendente tráiler de la película inspirada en Toy Story; mira cuándo se estrena

Mientras el mundo habla de las nominaciones a los Premios Oscar 2022, anunciadas la mañana de este martes por la Academia de Hollywood, Disney y Pixar revelaron un nuevo tráiler de “Lightyear”, la película animada basada en uno de los juguetes de su exitosa franquicia “Toy Story”.

De acuerdo con Pixar Animation Studios, “Lightyear” relatará el comienzo del conocido astronauta como un héroe intergaláctico. La película seguirá a “Buzz” como “Space Ranger”.

¿Cuándo se estrena "Lightyear"?

La película animada de Pixar llegará a los cines el próximo 17 de junio del 2022.

“El mundo de Buzz siempre fue algo que me entusiasmó”, dijo el director Angus MacLane. “En Toy Story, parecía haber una increíble historia de fondo para él como un Space Ranger que sólo se menciona, y siempre quise explorar ese mundo más a fondo”.

Chris Evans, conocido como “Capitán América”, da voz a “Lightyear”, junto a actores como Keke Palmer, Dale Soules y Taika Waititi.

El póster oficial de "Lightyear" de Disney y Pixar. ESPECIAL

"El elenco de 'Lightyear' es realmente un equipo de ensueño", dijo MacLane: "Cada uno de los intérpretes habitó inmediatamente su personaje, lo que nos dio la oportunidad de jugar un poco durante las sesiones de grabación. Esto resultó en un nivel de especificidad que elevó el material y aportó profundidad adicional a las relaciones de los personajes. Ha sido una privilegio trabajar con un elenco tan talentoso y generoso".

Para la música, será Michael Giacchino quien compondrá la bandas sonora de la película animada.

Giacchino tiene una larga historia con Pixar; ganó un Oscar, un Globo de Oro y un GRAMMY por la partitura original de "Up". Sus otros créditos de Pixar incluyen "The Incredibles", "Ratatouille", "Cars 2", "Inside Out", "Coco" e "Incredibles 2", entre otros.

