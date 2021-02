Liberty Soto toma los micrófonos tapatíos

A partir de este lunes 22 de febrero de 20:00 a 22:00 horas, el locutor, productor y programador tapatío, Liberty Soto, estrena programa en Máxima 106.7 FM luego de haber pertenecido a las filas de Exa. En entrevista comparte las emociones que le genera ser parte de esta nueva aventura en su carrera.

“Estuve 10 años en EXA Guadalajara, luego me dan la oportunidad de dirigir EXA León y duré un poco más de dos años, ahora estoy de regreso; muy bonito León, pero no hay como tu ciudad, tus amigos, tu gente y tu tierra. Ahora estamos en Máxima, Juan Tavares me da la oportunidad de venirme para acá y vamos a estar haciendo primero los contenidos digitales, subiéndolos a los podcast y redes sociales. Y obviamente teníamos que estar al aire, pues por más que uno haya pasado por todas las oficinas y los lugares, pues quieres estar al aire, estaremos de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas”.

Explica que la música que estará sonando en su espacio es más pop, esa que está en la delgada línea de convertirse en rock, por ejemplo, Plastilina Mosh, Café Tacvba, Fobia, Maroon 5 o Coldplay, por mencionar algunas bandas. “Máxima está catalogada como la estación más roquera, pero al final hay una línea muy delgada entre el rock y el pop. Será un rock más light, una onda más baladita y más en español, nos vamos a enfocar en el rock, pero en una onda poperona”. De momento el programa se llama “Liberty Soto al aire”, pues comparte, quieren posicionar su nombre como locutor ahora en esta estación y “más adelante le inventaremos algo más acorde al programa”.

Comparte también que durante el desarrollo del programa habrá invitados especiales y se tocarán diversos temas a fines a la estación. “Vamos a tener de todo, aquí en Guadalajara hay mucho talento, mucha banda local y artistas”, expresa.

Señala que para él dar este paso es también salirse de la zona de confort. “La música es universal, no puedes estar solo encasillado a lo grupero o al pop. Y este proyecto está bien chido, es salir de tu zona de confort y entrarle a una música que no es que no conozca, sino que es muy diferente a lo que estaba acostumbrado a escuchar en estos últimos 14 años. Además, Juan Tavares me soltó los contenidos (digitales) no solo de Máxima, también de ‘@FM’ y de una estación que tienen en AM que se llama ‘Rock and Pop’ (frecuencia 1480) y que acaban de lanzar hace unos días”, finaliza.

JL