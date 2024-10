Liam Payne vivió una vida amorosa llena de controversias hasta sus últimos días. El exintegrante de One Direction, que falleció este miércoles a los 31 años en Buenos Aires, Argentina, encontró su primer gran amor en Cheryl Cole, quien fue su coach en "The X Factor". Tras más de dos años juntos, la pareja tuvo a su único hijo, Bear.

Los rumores sobre su relación comenzaron durante el programa, aunque Cheryl estaba casada con Jean-Bernard, de quien se divorció en 2016 por "diferencias irreconciliables". Después de su separación, Liam y Cheryl empezaron a interactuar abiertamente en redes sociales, compartiendo mensajes afectuosos.

En febrero de ese año, un fan los vio paseando juntos, y poco después, Liam hizo oficial su relación al publicar una foto de ambos en Instagram . Su primera aparición como pareja en un evento fue en la alfombra roja de la Gala Global Gift en París, y continuaron asistiendo juntos a importantes eventos de la industria.

La relación tuvo altibajos, lo que inspiró a Liam a escribir "Bedroom Floor", una canción sobre una llamada en la que casi rompen, pero él decidió seguir adelante. En febrero de 2018, comenzaron a surgir rumores de su separación, motivados por desacuerdos: Liam quería casarse, pero Cheryl no estaba lista, y su tiempo fuera de casa afectaba la relación. Cuatro meses después, ambos anunciaron en redes sociales el fin de su romance mediante una declaración conjunta.

Liam comenzó a salir con la modelo Maya Henry en 2019. Durante tres años, fueron una de las parejas más populares y se comprometieron en 2021. Sin embargo, su relación tuvo sus problemas. Poco antes de su trágico fallecimiento, se supo que Maya había denunciado a Liam por "comportamientos obsesivos" , acusándolo de acosarla a través de su base de fans y de intentar comunicarse con ella a través de su madre.

Kate Cassidy fue la última pareja de Liam , con quien comenzó a salir en octubre de 2022. Aunque la influencer insinuó su romance en redes sociales un mes antes, la relación se hizo pública cuando el "Daily Mail" publicó fotos de ellos juntos en una fiesta de Halloween.

Posteriormente, hicieron su debut en la alfombra roja en los British Fashion Awards, compartiendo momentos felices en Instagram. Cassidy también acompañó a Liam al estreno del documental de Louis Tomlinson, "All of Those Voices", donde elogió la película en sus redes sociales.

Sin embargo, la pareja enfrentó críticas cuando Liam hizo una broma sobre el vestuario de Kate en un video, lo que generó comentarios negativos. Después, él aclaró que fue una broma consensuada entre ellos. Hasta el momento solo una de su exparejas se ha pronunciado sobre el fallecimiento de Liam.

