Ex novia de Liam Payne reacciona a su muerte, fans le dan aliento en redes

Una fuente cercana a Maya Henry, la exnovia de Liam Payne, reveló que la joven parece estar en estado de shock tras enterarse de la noticia de su muerte, especialmente porque hace solo dos días había iniciado acciones legales en su contra.

El medio británico "Daily Mail" entró en contacto con una persona allegada a Maya, la que le indicó que la modelo de 23 años se enteró del deceso del exOne Direction, debido a que un miembro de su equipo, el cual fue buscado por medios locales para que diera sus impresiones de los acontecimientos.

Si bien, Maya no habló de forma directa con el diario, su conocido destacó que se encontraba en estupefacta. "En este momento ella obviamente está en shock".

La noticia ha resultado todavía más impactante, debido a que la joven informó que, el pasado lunes, -a través de sus representantes legales- envió una orden de cese y desistimiento al músico británico , en la que le solicita que dejé de buscarla por diversos medios y a través de diferentes personas, insistencia que llevaba a cabo desde el 2022, año en que dieron por finalizada su relación de tres años.

La modelo texana dio detalles de la insistencia de su ex, con quien asegura que vivió una relación tóxica. "Desde que rompimos, él me envía mensajes, llena mi teléfono, no sólo desde su teléfono, siempre es desde diferentes números de teléfono también, así que nunca sé de dónde vendrá".

En las redes sociales de Maya Henry, especialmente en su última publicación de Instagram, sus seguidores han dejado mensajes de apoyo, enfatizando que ella no es responsable de la muerte de Liam. Además, le sugieren que desactive los comentarios en sus fotografías para evitar más controversias.

Esto a raíz de que la joven señalara, apenas el día de ayer, que creía que Payne había emprendido una campaña de odio y desprestigio en su contra, alentando a sus fans a que la atacaran a través de las redes: "Por favor, desactiva tus comentarios si puedes". "No es tu culpa".

"Maya siento que todo el mundo te esté culpando por hablar de lo que has pasado, por favor, no dejes que te depriman, tienes todo el derecho a hablar sobre él". "Mantente a salvo y saludable". “Eres una mujer tan fuerte, hermosa e inteligente”, se lee en comentarios de sus seguidores.

FP