¿Quién era Liam Payne, exmiembro de One Direction que falleció en Argentina?

El mundo de la música pop está de luto tras la sorpresiva noticia del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de la famosa banda británica One Direction.

Payne de 31 años de edad falleció este miércoles 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina al caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur, situado en el barrio porteño de Palermo, según informó el diario argentino La Nación.

¿Quién fue Liam Payne?

Liam James Payne, mejor conocido solo como Liam Payne, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Saltó a la fama en 2010 cuando se unió a One Direction tras su participación en el programa de talentos "The X Factor".

Junto a Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, el grupo se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de la década, vendiendo millones de discos y llenando estadios en todo el mundo.

En 2011, lanzaron su álbum debut Up All Night, el cual alcanzó el primer puesto en el Billboard 200, convirtiendo a One Direction en el primer grupo británico en debutar su disco de estudio en esa posición.

En 2015 cuando la banda anunció su separación y un año más después, Liam Payne dio a conocer que comenzaría su carrera de solista.

En 2017, Liam lanzó su primer sencillo como solista, "Strip That Down", en colaboración con Quavo y coescrito por Ed Sheeran y Steve Mac. Además, participó en la canción "For You" junto a Rita Ora , que fue parte de la banda sonora de la película Cincuenta sombras liberadas.

Sin embargo, su vida personal no estuvo exenta de dificultades. A lo largo de los últimos años, Liam había lidiado con problemas de salud mental y se había sincerado en múltiples ocasiones sobre sus luchas con la fama y la presión que conllevaba ser una estrella mundial desde joven.

En el ámbito sentimental, su relación más conocida fue con la cantante Cheryl Cole, con quien inició un romance en 2016. La pareja tuvo un hijo, Bear Grey Payne, en marzo de 2017. Aunque se separaron en 2018, Liam expresó en varias ocasiones que su prioridad era "ser un buen padre".

Posteriormente, Payne mantuvo una relación con la modelo Maya Henry, con quien se comprometió en agosto de 2020. Sin embargo, un año más tarde, tras rumores de infidelidad por parte de él, ella decidió poner fin al compromiso.

Antes de su fallecimiento, mantuvo una relación con Kate Cassidy, una influencer británica con quien comenzó a salir en octubre de 2022. Kate estuvo con él en Argentina hasta pocos días antes de su deceso.

Las circunstancias exactas de su muerte aún están bajo investigación.

El deceso fue confirmado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), luego de que oficiales policiales de la Comisaría 14B acudió a las instalaciones del hotel, luego de recibir una llamada de emergencia del 911, a las 17:04 horas (14:04 horas de la Ciudad de México).



