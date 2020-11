Leonardo y Angela Aguilar presentan canción antes de saber de la muerte de Flor Silvestre

Momentos antes del fallecimiento de su abuela, la cantante Flor Silvestre, Ángela y Leonardo Aguilar ofrecían una conferencia de prensa para hablar de su legado familiar y la interpretación que hicieron de una canción de su abuelo, Antonio Aguilar, en la que hacen una reflexión del amor más allá de la muerte.

"Aunque estén lejos cuando dos almas se aman y se adoran nunca se van a separar", así definió el joven de 21 años al tema "Cuando dos almas" que junto a su hermana preparó para presentar este viernes 27 de noviembre en el espectáculo junto a su padre, Pepe Aguilar, llamado "Mexicano hasta los huesos".

"Esta canción está envuelta en tradición y en ser Aguilar, la grabó mi abuelo y ahora nos toca a nosotros poder interpretarla, fue muy difícil porque para mí es como conectar un poco más con mi abuelo y el poder unirnos a través de la música, que cuando yo ya no esté va a quedar esto", reflexionó Ángela Aguilar.

Entonces, tanto la joven de 17 años como su hermano no sabían de la triste noticia, él incluso detalló el transcurrir de sus ocupaciones hasta antes del mediodía.

"Hoy me desperté con perros xoloitzcuintles, lo más mexicano que existe en el mundo, me fui a montar mis caballos con monturas charras en Zacatecas y se lo compartí a medio millón de personas, que ya vieron lo que hago y luego me vine a hacer una entrevista hablando de este espectáculo que estamos haciendo para promover la cultura mexicana", contó Leonardo, de 21 años.

"Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen no se pueden nunca olvidar, por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar”, dice el tema que ambos cantaron por primera vez y que formará parte de su próximo disco, también llamado "Mexicano hasta los huesos". Ambos cantantes heredaron la vena artística de su abuela, su abuelo y su padre, quienes son iconos de la música regional desde 1950.

"Leonardo y yo nos hicimos buenos para ser esponjas y poder absorber todo el conocimiento que nos dio mi papá, pero es una gran responsabilidad que estamos en esta carrera y vivimos con un maestro”, afirmó Ángela.

Tras la noticia de la pérdida, no ha habido reacciones por parte de los dos jóvenes o algún integrante de la familia, y se desconoce si el espectáculo de este viernes seguirá en pie, pues los boletos ya están a la venta y se trata de un proyecto que fue grabado meses atrás en su natal Zacatecas, con una producción que incluyó a más de 200 personas y en el que enaltecen las tradiciones mexicanas, sobre todo la del Día de muertos.

jb