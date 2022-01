El actor Jonah Hill y Leonardo DiCaprio se volvieron amigos muy cercanos desde que trabajaron juntos en la película de Martin Scorsese "El Lobo de Wall Street" en el año 2013. Después de esto, volvieron a compartir escena en la cinta de Netflix "Don't Look Up" ("No mires arriba", 2021), y sobre eso habló en una reciente entrevista con la revista W, donde el comediante también confesó la serie de Disney+ que su compañero le obligó a ver.

Jonah Hill recordó los momentos en los que junto a DiCaprio descansaba para que juntos vieran la aclamada serie del universo Star Wars "The Mandalorian". Pero es honesto, pues según reveló, a pesar de la euforia del protagonista de Titanic, nunca comprendió la insistencia de ver la serie.

"Leo me hizo ver 'The Mandalorian' cuando estábamos haciendo 'No mires arriba', y fue como, 'Baby Yoda' era tan lindo, pero me importaba un carajo porque no sabía nada de eso", dijo Hill, quien acepta que no ve muchas películas de ciencia ficción.

¿De qué trata la serie "The Mandalorian" que vio Leonardo DiCaprio?

La serie "The Mandalorian" fue estrenada en Disney+ en noviembre de 2019, un año antes de que la plataforma fuera lanzada a nivel mundial. Ambientada en el universo "Star Wars", cuenta con dos protagonistas. El primero de ellos es "el mandaloriano", un cazarrecompensas solitario que se dedica a realizar encargos a lo largo de la galaxia a cambio de grandes recompensas. El otro es "el niño", de quien descubrimos su verdadero nombre, "Grogu", en la segunda temporada, y que debe ser entregado por "Mando" al "cliente".

Ubicada cinco años después de la cinta "Star Wars: El retorno del Jedi" (1983), la historia sigue a "Mando" y "Grogu", quienes enfrentan una serie de obstáculos para que, a salvo, el segundo sea entregado al jedi "Luke Skywalker" para ser entrenado. Ha sido el final de la segunda temporada uno de las más épicos de la televisión según los críticos.

Leonardo DiCaprio tal vez se decepcione de que Jonah Hill no haya disfrutado la serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal tanto como él, sin embargo, puede ser que sí haya sido, aunque sea, un gran momento entre amigos.

