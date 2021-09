La presentadora peruana de televisión Laura Bozzo aseguró que ni muerta se irá de México luego de señalar que suspenderá su cuenta de Twitter porque, según dijo, fue "hackeada".

“Ni muerta me iré de México, los amo”

Bozzo fue señalada por la Fiscalía de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Fiscalía solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar a Bozzo en más de 190 países.

"He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido 'hackeada' por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo", escribió.

AC