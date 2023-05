Luna menguante en Aries. De tu vida se va todo aquel que no vibra en la misma frecuencia igual que tú estás dejando atrás lo que no te deja evolucionar. Es bueno darse cuenta que cada persona que te encuentras tiene un rol en tu vida.

Algunos te ponen a prueba, otros te aman, otros te enseñan pero los realmente importantes son esas personas poco comunes y extraordinarias que dejan huella en tu vida y te recuerdan que este mundo vale la pena.

ARIES

Para ti la carta 6 de espadas. Renacimiento, nuevos comienzos. Lo que estás viendo esta semana es la marca de pivote que te permite saber que necesitas seguir adelante.

Has trabajado en algo durante mucho tiempo y no te ha funcionado. Ahora, te quedas con el premio de tus acciones, y si continúas enfocándote en todo lo que no funcionó, terminarás sintiéndote redundante e irrelevante.

Color: Blanco

Número: 12

Ritual: Ángel protector

TAURO

Para ti la carta de 8 de bastos invertido. Te encontrarás en desacuerdo con varias personas, esta semana, Tauro.

Eso está bien siempre y cuando todos estén de acuerdo en estar en desacuerdo. Tienes un punto válido y es algo en lo que crees. No estás listo para ver el punto de vista de otras personas porque sabes que tu propio trabajo funciona para ti.

Color: Rosa

Número: 22

Ritual: Contra envidias

GÉMINIS

Para ti la carta de As de copas invertido. Es posible que excedas la bienvenida cuando se trata de amor.

Parece que has leído un escenario romántico de forma incorrecta, pensaste que tenías luz verde, mientras que la verdad es que la persona que deseas realmente no quiere seguir ese camino contigo.

Color: Azul marino

Número: 7

Ritual: Amor

CÁNCER

Para ti la reina de espadas. Eres rápido para reaccionar. Cuando sueltas la lengua, te pica exactamente así: feroz, monstruoso y un poco demasiado alto y poderoso para que cualquier otra persona pueda lidiar con él.

Protege lo que construyes, pon un muro a tu alrededor, porque simplemente no estás de humor para ser vulnerable.

Color: Rojo

Número: 80

Ritual: Corta maldad

LEO

Para ti la carta sota de copas. Te sentirás bastante juguetón durante esta semana Leo, y tu actitud muy bien, puede volverse contagiosa para quienes te rodean.

Color: Gris

Número: 15

Ritual: Abre caminos

VIRGO

Para ti la carta rey de bastos. Parece una semana poderosa para ti, en la medida en que estarás atento, alerta y al tanto de cualquier asunto que requiera tu atención.

Color: Naranja

Número: 13

Ritual: Ángel Protector

LIBRA

Para ti la carta dos de bastos invertido. Tienes una gran decisión por delante y te confunde; no estás muy seguro qué dirección tomar. Sin embargo, no estás abierto a las sugerencias o consejos de otros.

Color: Lila

Número: 91

Ritual: Amor

ESCORPIÓN

Para ti la Reina de espadas. Aunque eres alguien a quien le gusta trabajar duro y comprometerse con un plan, esta semana te traerá sentimientos de pereza e inercia.

Color: Morado

Número: 33

Ritual: Abre caminos

SAGITARIO

Para ti la carta 3 de copas. Eres una persona creativa, pero poco sabías lo creativo que puedes ser cuando intentas hacer algo maravilloso con algo menos que maravilloso.

Color: Amarillo

Número: 91

Ritual: Contra envidias

CAPRICORNIO

Para ti la carta 9 de bastos. Cuando estás tan concentrado tiendes a pasar por alto ciertos detalles, simplemente porque estás obsesionado con «todos los detalles».

Color: Negro

Número: 11

Ritual: Abre caminos

ACUARIO

Para ti la carta 6 de espadas invertido. Puede que estés a punto de hacer que algo suceda, enamorado y estás tan cerca, pero tan lejos. Amas a alguien y quieres mostrarle el mundo.

Color: Café

Número: 20

Ritual: Amor

PISCIS

Para ti la carta de 4 de copas. Vas a tener una semana prometedora. Pasarás una situaciónque te dará todo lo que deseas, y eso, por supuesto, es amor.

Color: Tinto

Número: 17

Ritual: Abre caminos

Escríbeme en mi página www.laurarivas.mx.

Sígueme en mis redes sociales Instagram y Twitter @soylaurarivas. Gracias por leerme.