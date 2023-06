Luna hoy, lunes 5 de junio, está en una fase importante y pasa de Sagitario (energía de fuego y fruto) a Capricornio (energía de tierra y raíz). Inicio de mes y, con ello, inicio de nuevos proyectos y buena actitud. “Le pregunté a la vida qué necesitaría hacer para que esta me durara muchos años. ―Sólo víveme ―me contestó. ―Pero todo lo que se usa se acaba―le respondí. ―Y lo que no usas caduca, replicó. Así que disfruta sin pensar cuánto dure, víveme sin pensar en el tiempo, gózame porque sólo una vez pasaré por tu existencia.

ARIES

Tal vez emerja tu lado más cursi y te den unas ganas terribles de sumergirte en una fantasía de telenovela con tu amor. ¡Pero cuidado! No te vayas a perder en ese mundo de ilusiones y olvides que la realidad existe. Está muy bien que te des placer, pero mantén los pies en el suelo. Y claro, tú tienes tanto para dar, eres un verdadero tesoro ambulante. Sólo asegúrate de considerar cuidadosamente a quién y cómo te das. En cualquier caso, no te dé miedo abandonar tu zona de confort.

Color: Verde Esmeralda

Número: 55

Incienso: Copal

TAURO

Recibirás una dosis extra de amor que no habías pedido pero que necesitas con suma urgencia. Solo trata de no dejarte llevar demasiado, recuerda mantener los pies en la tierra y no caer en ilusiones. En todo caso, puedes y debes sumergirte en las profundidades de tus pasiones y explorar territorios desconocidos. Sólo ten cuidado de lanzarte de cabeza como un toro descontrolado. No podrás evitar tener una mente llena de ideas originales. ¡Sí, sí, ideas que te harán destacar!

Color: Morado

Número: 12

Incienso: Canela

GÉMINIS

Vienen cambios importantes esta semana. Una propuesta que reconoce tu valor y puede llevarte a soñar con un futuro exitoso. Al fin es el momento perfecto para que encuentres el equilibrio entre tus deseos materiales y tus ambiciones profesionales. Pero espera, es lo que te anuncia la energía para el resto de tu vida. Esta semana, el consejo es algo de prudencia en tus gastos. Ten cuidado de no llevarte el centro comercial entero contigo. ¿Estás lista/o para mover tu vida social?

Color: Coral

Número: 12

Incienso: Palo Santo

CÁNCER

Los astros se han reunido para servirte una dosis extra de emociones, drama y humor. Si te levantas con ganas de deslumbrar al mundo, abusa de tu estilo único y encanto magnético. Estás sencillamente irresistible. Por unos días, seguirás siendo la reina o el rey. Estás llena/o de intuición estética para hacer cambios en tu estilo, transformar tu armario o modelar en la noche del sábado con esa belleza que te invade. Tu vida cotidiana está a punto de cambiar.

Color: Rojo

Número: 20

Incienso: Lavanda

LEO

Los astros están alineados para darte una dosis de drama, pasión y mucho brillo. Prepárate para desatar tu magnetismo irresistible con quien quiera sumergirse contigo en pasiones extremas. Así es, es una semana muy picante. Eres encanto en las sombras, la diva de los secretos ocultos. Haz que todos se pregunten qué es lo que escondes bajo esa melena. Y por si fuera poco, se acerca un torbellino de emociones y diversión desenfrenada. Brilla en el escenario de la vida.

Color: Amarillo

Número: 35

Incienso: Romero

VIRGO

Los astros han decidido que dejes tu lista de tareas y preocupaciones a un lado para disfrutar un poco de la anarquía. Prepárate para experimentar una dosis de romance desordenado y amistades sorprendentes. Tal vez el amor de tu vida está escondido en esos grupos sociales que frecuentas. Puede que tus planes meticulosos se vean trastocados, pero recuerda que a veces es en el caos donde se encuentran las mejores historias. ¡Suelta un poco el control!

Color: Azul Turquesa

Número: 51

Incienso: Vainilla

LIBRA

Los astros han decidido honrarte con más encanto del que ya tienes. Aprovecha para socializar, hacer nuevos amigos y contar tus chistes (divertidos o no). Es cierto que parece que te pasas la vida socializando, pero esta semana en serio requieres de mucha compañía y jolgorio. Tu presencia iluminará la vida de más de uno y en el proceso puede que hagas brillar los ojos de alguien en particular. Y luego de divertirte, descubre nuevas formas de enriquecer tu vida emocional.

Color: Rosa

Número: 70

Incienso: Manzana y Canela

ESCORPIÓN

Necesitas descansar un poco, estás pasando por un momento un poco crítico y estresante en tu vida. Puedes con todo, sí, pero ¿es necesario tener tantos frentes abiertos? Probablemente no. Vas a darte cuenta de que tienes cosas mucho más importantes por las que pelear, por las que luchar, por las que venirte arriba. Hay personas mucho más importantes en las que invertir tu tiempo. Tendrás un acercamiento con alguien que te dará la vida. Necesitabas eso. Lo necesitabas ya.

Color: Blanco

Número: 13

Incienso: Sándalo

SAGITARIO

Esta semana se iluminará tu personalidad y te convertirás en el centro de atención gracias a la Luna Llena que ilumina tu cabeza. ¡Prepárate para brillar como el sol, estrella sagitariana! Tu carisma estará por las nubes y tu energía contagiará a todos a tu alrededor. Aprovecha esta influencia para expresarte con libertad y sacar a relucir tu espíritu aventurero. Pero recuerda, con gran poder sagitariano viene una gran responsabilidad: lo que entables será muy prometedor y duradero.

Color: Amarillo

Número: 11

Incienso: Mirra

CAPRICORNIO

Será como una comedia romántica con un toque de locura y extravagancia. Viene una poderosa dosis de amor, ilusiones y conversaciones profundas con tu pareja o tus seres queridos. Puedes sentirte como la protagonista de una película melosa, pero recuerda, ¡la realidad puede ser un poco más complicada que el guión! Disfruta de la compañía de tus seres queridos, pero no olvides darte un espacio de soledad y disfrute sólo para ti. Al mismo tiempo, hay una oportunidad mágica.

Color: Lila

Número: 30

Incienso: Copal

ACUARIO

Esta semana promete revelar una verdad emocional respecto a tu valor y relación con el dinero. ¿Necesitas más ingresos? ¿Valoras lo que haces? ¿Te sientes abundante? Se vienen cambios imprevistos que mejorarán tu vida, pero necesitas hacer las paces con aquellas creencias limitantes que heredaste de tus antepasados. Puede que te encuentres con situaciones absurdas en el trabajo o que te sorprendas con un ingreso inesperado. ¡Las cosas pueden ser impredecibles!

Color: Gris

Número: 48

Incienso: Coco

PISCIS

Esta semana llega el agradecimiento de que te encuentres con personas fascinantes y que te veas atrapada en situaciones bastante inusuales. El corazón es un mar embravecido y tú eres la sirena que navega en él. Pero nada de drama, todo es para que te adentres en una nueva historia. También para que descubras de lo que eres capaz. Pronto se iluminará tu carrera y tu reputación de una manera extravagante. Es como si un reflector gigante estuviera apuntando directamente a ti.

Color: Negro

Número: 57

Incienso: Lavanda



Sígueme en mis redes sociales Instagram y Twitter: @soylaurarivas. Citas: 3317-92-5516.