La Luna hoy, lunes 26 de junio, está en fase creciente en Libra. Con el día de San Juan que acaba de pasar, se abren nuevas oportunidades y se quema todo aquello que no quieres en tu vida. Todo está en el poder de nuestra mente. Si nosotros nos repetimos que lo vamos a lograr, así será.

Sin embargo, si nos repetimos que no podemos, nunca vamos a lograr nada. Siempre cree en ti mismo y no dejes que nadie te diga que no lo vas a lograr.

ARIES

La verdad es que no será raro que busques a los tuyos ahora más que nunca: a tu familia, a tu pareja si la tienes, a tus padres, a tus hijos, en definitiva, a tu gente. Acaba de comenzar la temporada de Cáncer y eso se nota en el ambiente. Necesitas amor, amor real, sin límites. Y lo más bonito de todo esto es que tú también quieres dar lo mismo a los demás, a las personas que quieres. Quizás hace tiempo que no lo haces, quizás las circunstancias han enfriado mucho todo.

Color: Amarillo

Amarillo Número: 19

19 Jabón: Abre Caminos

TAURO

Igual que muchos necesitan pensar en el futuro para ser felices, tú, lo que más necesitas, es pensar en el presente. Vivir el momento y a veces cuesta. Intenta disfrutar del momento, de lo que llega, de lo que hay. Y no te limites tanto en gastar, tampoco derroches, pero no te prives tanto porque la vida está para disfrutarla y sinceramente, el dinero también. Es verdad que no soportas la incertidumbre, que odias la espera y que las cosas a veces parecen complicadas, pero paciencia y listo.

Color: Azul Marino

Azul Marino Número: 49

49 Jabón: Ángel protector

GÉMINIS

Estás bien, pero sabes que falta algo. Falta algo muy importante en tu vida y suele ser eso que, de vez en cuando, vuelve a “llamarte”: la ilusión, la motivación, el empuje... Necesitas hacer cosas nuevas, arriesgar, moverte, buscar sensaciones nuevas, hacer planes y lo más importante ahora: organizar un poco tu vida. Te encanta la improvisación, dejarte llevar, eso de que pase lo que tenga que pasar, pero cuidado porque si sigues “buscando” es que hay algo que falla.

Color: Rojo

Rojo Número: 42

42 Jabón: Corta Maldad

CÁNCER

Estás con demasiada energía por dentro, lo que no quiere decir que sólo sea buena. También hay muchos nervios, estrés y sí, quizás incluso algo de ansiedad, pero todo estará bien.

Debes empezar a cambiar en tu mente ciertas rutinas, necesitas una transformación fuerte en todos los sentidos, un cambio real. Recuerda entrenar, al nivel que sea, pero dale a tu cuerpo alimento de ese tipo. Es de las pocas cosas que te harán soltar todo ese estrés sin necesidad de nada más.

Color: Azul Acero

Azul Acero Número: 50

50 Jabón: De Amor

LEO

Todo pasa y todo llega. Al final, cuando las aguas se agitan tanto, sólo queda una opción: tomar aire, agarrarse fuerte al barco y después, dejar que se calmen. De todo se sale, incluso aunque parezca que no cuando estás metido ahí. Vas a liberarte de ciertas cosas, sobre todo de emociones tóxicas. Deja de aguantar.

Color: Beige

Beige Número: 12

12 Jabón: Contra Envidias

VIRGO

La envidia existe y aunque no entiendas ciertas cosas y comportamientos de los demás, tendrás que aceptar que ese veneno va por dentro de muchos y que es súper complicado cambiar algo como esto.

Y lo más importante: no es tu negocio. Esta semana quizás te lleguen muchos recuerdos de algo que ha pasado hace poco, de algo que has vivido y que quizás te ha dejado un poco melancólico. Has tenido hace muy poco o vas a tener en breve un viaje.

Color: Palo de Rosa

Palo de Rosa Jabón: Abre Caminos

LIBRA

Desconecta, todo lo que puedas. Esta semana tendrás la oportunidad de pensar en ti, de estar contigo, de dejar el teléfono, de olvidarte del mundo. Y créeme que tienes que hacerlo si no quieres terminar colapsando. Es posible que tengas un acercamiento grande con alguien que significa mucho para ti, aprovecha, aprovecha mucho porque nunca se sabe lo que puede pasar y muchas veces la vida nos cambia cuando menos lo esperamos.

Color: Verde Esmeralda

Verde Esmeralda Número: 82

82 Jabón: De Amor

ESCORPIÓN

No puedes con las injusticias y a veces, por eso mismo, tú no pagas con lo mismo, sino que lo pagas por mil. Pero no eres el karma, a veces lo mejor es apartarse a un lado, tragar saliva y seguir con los objetivos que te habías marcado en vez de frenarte y de quedarte ahí, atrapado con algo que no te aporta nada. La vida es injusta a veces y a ti te cuesta mucho no involucrarte cuando te vacilan. Pero escucha, para que no pierdas el norte.

Color: Lila

Lila Número: 31

31 Jabón: Corta Maldad

SAGITARIO

Necesitas un poco de espacio, reponer fuerzas, tanto física como mentalmente. Quizás andes un poquito bajo de energía y mucho más casero/a que otras veces. Que estemos en la temporada de Cáncer tiene mucho que ver, así que en vez de molestarte por esto o de sentir que pierdes el tiempo en casa, deja que todo fluya y fluye tú con esas vibras. Esta semana tendrás de todo, pero te tirará la tranquilidad, pasar un poco más de tiempo con la familia, estar con los tuyos.

Color: Morado

Morado Número: 23

23 Jabón: Ángel protector

CAPRICORNIO

Mucho cuidado con escuchar las opiniones de personas que, al fin y al cabo, habrían deseado hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo. Tienes que ser mentalmente fuerte ahora porque tendrás momentos en los que te puedes castigar mucho. Eres una persona muy valiente, si tienes que ir a contracorriente vas, si tienes que ser la oveja negra, también. Pero cuando el momento nos agarra un poco más tranquilos, puedes llegar a hacerte mucho daño.

Color: Rosa Mexicano

Rosa Mexicano Número: 90

90 Jabón: Contra Envidias

ACUARIO

Estás un poco obsesionado con algo que últimamente puede que incluso te esté desviando de otras cosas. Recuerda, el Universo provee y te dará lo que tiene que ser para ti. Tarde o temprano. Estás pasando por un momento de tu vida en el que tienes casi todo claro, pero recuerda que hay que seguir trabajando algunas cosas. Has roto con muchas cosas y estás pensando en cómo crear otras nuevas. Lo que tienes claro es que ahora no quieres demasiadas sorpresas.

Color: Café

Café Número: 17

17 Jabón: Corta Maldad

PISCIS

La verdad es que últimamente parece que te has puesto un impermeable y todo lo malo que llega, se te resbala. No es que te hayas vuelto de piedra, pero estás empezando a priorizar y lo primero para ti ahora mismo eres tú, cuidar tu energía para poder darte a los demás al 100%. Hay ciertos comportamientos que te está costando perdonar y es que, aunque muchas veces lo pases por alto, en lo más profundo de tu ser sabes que una vida así, con eso, no la quieres.

Color: Gris

Gris Número: 24

24 Jabón: Ángel protector

