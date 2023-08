En la vida el universo nos da dones, la diferencia la hacemos por ustedes mis pacientes y seguidores al estudiar con amor y adquirir nuevos conocimientos. Siempre necesitan estar preparándose muy fuerte. El propósito es tener el amor y la empatía que todos merecemos.

ARIES

Necesitas algo de fuerza y seguir adelante sin quejarte. Los cambios te mantendrán atento hasta el mes de septiembre. Tienes que aprender a guardar un poco de silencio y escuchar. Es una semana clave para asuntos de negocios, salud y prosperidad. Se cauteloso con tus inversiones, piensa antes de hacer las cosas por impulso. El amor está bien y es un asunto de carácter y ceder. No todo el mundo está cuando lo necesitas. Toma tiempo de calidad para ti.

TAURO

Estás muy en el pasado y eso no es tan bueno. Te aferras a tus propios pensamientos sin admitir consejos y justificarse no es la manera de madurar. Necesitas enfocarte en el amor, la paz mental, física y espiritual. Lo que perdiste es imposible de recuperar. La falsa humildad, el abandonarte no es para nada una solución y todo el karma llega, lo bueno y lo malo. La salud es frágil cuando te abandonas. Necesitas vitaminas para el alma.

GÉMINIS

Te está costando olvidar. Te diste cuenta de lo duro y difícil que es permitir que otros decidan por ti. Será necesario subir de frecuencia. Te aferras a las ataduras sin conseguir nada más. Es necesario reconocer errores y pagar lo que debes. La justicia tiene brazos muy largos, así que piensa en la manera de corregir o enmendar las situaciones en vez de enredar más. Podrás tratar de hablar con personas equivocadas y eso también es riesgoso. El amor está lejos.

CÁNCER

Toca acostumbrarte a ser feliz. Con cariño lograrás olvidar y reinventarte. La Luna favorece y ya nada ni nadie detendrá lo bueno que te viene. Fueron muchos años en el mundo de otros, ahora te toca ser feliz. Déjate amar y hablarás con una persona clave que te dará la información y todo lo que necesites para recuperar lo que por derecho divino te corresponde. La salud es frágil, trabaja menos. Piensa en la felicidad y disfruta de la vida que mereces.

LEO

Pasando esta semana viene lo difícil. Justificar tus acciones o las de tu pareja hunden sus ideales. Ya es mucho lo que se debe y la falsa postura no es lo tuyo. Sigues de cumpleaños, pero no maduras. Estás jugando un papel que pronto te dejará expuesto a la realidad. Todo está en ser consciente y congruente. Ya estuviste con un pie en la calle, no lo olvides. Pasarás un tiempo en soledad. No te haría daño ver en el espejo lo que realmente eres.

VIRGO

Feliz cumpleaños: recibes regalos y lecciones. Aléjate de las personas que te aman o se acercan únicamente por miedo a lo que representas o a lo que les puedas dar. Hay cambios fuertes en todos los temas: laboral, amor y humildad. Lo que tengas que arreglar hazlo frontal. Mercurio rompe estructuras, pero te regala la libertad de elegir. Con esto cambia la vida, la percepción y recuerda que vale más un poco de miel que de hiel. Reconocer errores es de sabios.

LIBRA

Sólo tú sabes lo que sientes: arregla tus pensamientos, ordena la vida. Reconoce los grandes momentos y no únicamente los que son convenientes. Te pierdes en una falsa realidad de la verdad absoluta. Afortunadamente puedes aún tomar medidas y reaccionar. Ya es momento de poner un hasta aquí a los abusos y no seguir pagando los platos rotos. Cuidado porque la salud es frágil: trabaja menos y vive en paz. No permitas que nadie decida por ti. El Sol y la lluvia anuncian tormentas.

ESCORPIÓN

Tratas, pero no se puede. Si crees en todo y en todos nunca tomarás el camino correcto: el propio. Pareces estar bien con tu familia y un nuevo sueño, pero toca despertar. Tienes que pagar y eso va a doler. El Universo y los planetas te llevan nuevamente a tolerar traiciones, cargar el peso y llevar remordimientos. No hay enemigo pequeño. Estás trabajando duro en defenderte, pero la información que tienes es incorrecta. El amor no es lo que piensas. Es fácil tomar una postura de víctima.

SAGITARIO

Estás recibiendo duras lecciones y un entrenamiento fuerte. Finalmente podrías salir victorioso esta semana. A nadie le gusta perder. La inteligencia, los nuevos amigos, la justicia… todas las leyes están a favor. Tu despertar fue desde el piso y con el elemento fuego. Regresas como el Ave Fénix con los pies y las manos llenos de amor, fuerza y del lodo harás más todavía. Aquel que te la hizo pagará. No temas de la mano que te sostuvo ayer porque te sostendrá siempre.

CAPRICORNIO

Lleno de luz, hijos, pareja y cantos de pájaros a tu alrededor porque el panorama cambia. Por fin encuentras misión y visión de esta vida. Semana propicia para el comercio, las inversiones y los planes. Estás trabajando duro en la salud y saliste de la zona de confort. Llegas a tus objetivos, sin embargo, más vale un buen arreglo que un mal pleito. No te lastimes más. Goza de lo sembrado. Estás despierto y con una buena racha. Los astros tienen buenas noticias.

ACUARIO

Estás en el centro de las miradas, pero cuidado, hay buena y mala fama. ¿Qué sembraste? Eso es lo que cosecharás. No uses el chantaje emocional, no trates de controlar a nadie. Únicamente conseguirás más enemigos de los que puedes manejar. Seguir los pasos de otra persona no es tu destino. Ya hiciste todo lo que querías y ahora tendrás una gran recompensa. La bondad y la confianza que podías inspirar serán empañadas. Puedes tener problemas de salud si sigues intentando hacer enredos.

PISCIS

Amor, dicha, poder, renombre, estabilidad. Por fin lo que tanto anhelas llegó. Estás trabajando y entrenando como nunca. Trata de tener más tiempo para ti y tu familia. Pronto podrás dar ese golpe maestro para olvidar las cosas negativas de la infancia. Estás adorable. Descansa más, tanto estudio, trabajo y negocios pueden traerte un desgaste. Aunque ya estás listo para la pelea del siglo. Gozar es bueno, más cuando los frutos son tan grandes y dulces. Cambia un poco el carácter. Llorar drena el alma.

¿Quieres saber más sobre el mes más importante de este año? Twitter e Instagram: @soylaurarivas.