Con la Luna en cuarto menguante, tenemos un portal muy importante para crear un principio de vacío maravilloso. Lo que quieras que llegue a tu vida, debe tener espacio. Así que a sacar lo que tienes más de seis meses sin usar, ropa que ya no te queda, cosas rotas o que pensabas reparar. Comienza por arreglar tu vida para que todo llegue nuevo. Cambios de trabajo, casa, país o ciudad serán ofrecimientos tentativos de mucha suerte.

ARIES

Se cosecha lo que se siembra y tus gritos serán muy dulces. El trabajo realizado y la voluntad con la que lo realizas son un buen ejemplo de que todo es tomado en cuenta por el universo.

TAURO

Todo en este momento está girando a una velocidad vertiginosa, sólo que tú estás en una amargura constante viviendo en el pasado. El pasado, déjalo así. Los errores son para aprender.

GÉMINIS

Cuando crees que tienes la razón, es porque estás mal. Sin embargo, cuando dudas, es porque algo está bien. Ordena primero tu pensamiento, después tu corazón, finalmente ordena tu casa.

CÁNCER

¡Mejor imposible! Por fin tiempos de libertad emocional, creatividad y confianza. Adoran tu honestidad y claridad para decir y hacer las cosas simples. Parece que para algunos tu humor negro no es muy tolerado.

LEO

Estás en un momento estelar a nivel profesional. Quizá las circunstancias te hagan creer que las cosas no marchan como deberían, sin embargo, las consecuencias de las decisiones que tomes ahora pueden encumbrarte.

VIRGO

Las malas actitudes y el pasado te vienen a cobrar las facturas pendientes. Estás con la supuesta esperanza de un apoyo que no te darán, pues el egoísmo y la soberbia con la que te manejas ahora enterró todo lo bueno.

LIBRA

A pesar de todo lo que sufres, no te das por vencido. Los mensajes que envías al universo no son claros. El universo no entiende de órdenes contrarias. Define tu cariño, la paz y lo que necesitas.

ESCORPIÓN

Las desventajas de este signo son lo frágiles que son. Aunque ante los demás aparentas ser fuerte, la realidad es que eres muy fácil de influenciar. Nunca te defines y cuando lo haces, poco o nada dura el gusto.

SAGITARIO

Cuando todo parece obscuro, te sientes mal o no alcanzas tus metas... Llegan tus protectores y solucionan para ti. Las personas que envían a dañarte se encuentran con el poderoso Júpiter, tu Gran Regente.

CAPRICORNIO

Cambias de rumbo y todos los cambios son positivos, no te preocupes por nada ni vayas a ninguna parte sin preguntar antes a las personas de confianza cuál es la mejor opción.

ACUARIO

Sonríe, todas las fotos son buenas. Sigue disfrutando de todos tus esfuerzos, olvida el pasado y el daño. Deja de tener delirio de persecución.

PISCIS

Momentos de tensión que, gracias a tu gran paciencia, ahora tienen un excelente resultado. El universo premia tu paciencia.

