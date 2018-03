Laura Pausini confiesa que la soledad es uno de sus máximos temores

La cantante italiana Laura Pausini confesó que por miedo a la soledad permaneció cuatro años al lado de un hombre que no amaba, y lo explica a través del tema "Nadie ha dicho", a dueto con Gente de Zona.

"Tengo 25 años de carrera, pero de 10 años para acá las letras me mueven mucho más que antes, porque me gusta contar historias y reconocerme en ellas. Esta canción me la propusieron con un título diferente y un fragmento que tuve que cambiar para adaptarlo a una parte de mi vida", explicó Pausini.

Indicó en entrevista, que hizo la modificación de estrofas porque el resto de la letra le recordó una historia de amor que vivió hace 15 años.

"Me di cuenta que nunca había contado, a través de un tema, algo que yo hubiera vivido exactamente y, entonces, me desnudé en 'Nadie ha dicho'. Tuve que decir cómo fue que enfrenté a la otra persona para decirle que no sentía nada más por ella, aunque eso significaba quedarme sola".

La intérprete de "Amores extraños" declaró que siempre había pensado que en una relación de pareja quien dejaba al otro era el que había fallado.

"Siempre vi a esa persona como el malo de la historia, pues al pedir que se acabe el noviazgo estaba lastimando al otro. Lo analizaba así porque siempre fui aquella que habían dejado, pero cuando decidí terminar una relación que ya sumaba cuatro años, comprendí que no era la mala".

Admitió que al inicio del noviazgo sí estaba enamorada de él, pero con el tiempo, cuando decidieron vivir juntos, se convirtieron más en amigos que en amantes.

"Él pensaba exactamente lo mismo, pero ninguno de los dos tenía el coraje para decírnoslo. Yo no lo hice antes porque creía que lo iba a lastimar mucho, porque teníamos un equilibrio, porque no lo quería perder como amigo, pero tampoco estaba viviendo a gusto.

"Sobre todo, no lo hacía, porque siempre he tenido miedo de vivir sola. La soledad es una de las cosas que más miedo me dan en la vida. Aunque he aprendido a apreciarla, en ese momento no podía comprender cómo sería dejar a alguien con quien compartí mi vida durante cuatro años".

Fue como un divorcio, dijo. "Me dolió dejar mi casa y todo aquello que habíamos comprado en común. Fue muy fuerte para mí porque no tenía a nadie más, no había otros brazos en los que corriera para refugiarme.

"Pero tenía que hacerlo, por eso al final de la canción digo: 'Perdóname si no fui capaz de decírtelo antes; perdona si te he confundido, también yo quiero renacer'".

Tras dar a conocer esta canción, Laura Pausini recibió infinidad de comentarios de sus seguidores a través de las redes sociales. En su mayoría le decían que se identificaban mucho con la letra.

"Me han escrito: '¿Cómo sabes lo que está pasando en mi vida? Estás cantando lo que estoy viviendo ahora'. Creo que somos muchos los que estamos en la búsqueda de no quedarnos solos y a nuestro lado tenemos a personas que nos parecen justas porque son perfectas como amigos, pero no hay que tomarles el pelo", concluyó.

Desde hace 13 años Laura Pausini mantiene una relación sentimental con el músico Paolo Carta, con quien procreó a su hija Paola.

OA