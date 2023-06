Cynthia Rodríguez está a muy poco de dar la bienvenida a su primogénito, por lo que una de sus amigas más queridas, Laura G, se dio a la tarea de organizarle un "blessingway" o ceremonia mística de maternidad, mediante la cual sus amistades más entrañables y su familia cobijaron a la cantante con una serie de ritos espirituales y la entrega de obsequios simbólicos, con el objetivo de traerle paz y serenidad a poco tiempo de que Cyntihia dé a luz, por lo que ya circulan en redes fotografías de lo que fue el emotivo momento, en el que también estuvo presente la famosa conductora Kristal Silva.

Cada vez falta menos para que Cynthia y su esposo, el cantante Carlos Rivera, conozcan a su primer hijo, León, pues la exacadémica ya tiene más de siete meses de embarazo, por lo mismo que ha estado muy activa preparando los detalles que hacen falta que que el pequeño llegue a este mundo con el mejor de los recibimientos, pues hace unas semanas, ella y su pareja volaron a Miami para comprar ropita, biberones, frazadas, y otros artículos de cuidado personal tanto para el bebé como la futura madre.

Y aunque, antes de que dieran la noticia de su embarazo, Carlos y Cynthia eran muy herméticos en lo referente a su relación, a tal grado que no compartían ninguna foto juntos, en la actualidad, se han abierto y -aunque siguen sin revelar mucho de su vida sentimental- sí dan todos los detalles alrededor de la espera de León, pues, como mucho han dicho, es un bebé muy deseado y planeado. De hecho, en declaraciones difundidas ayer por diferentes medios, el cantante reveló que uno de los aspectos que más les causa emoción, como madre y padre primerizo, es pensar en cómo será el rostro de su hijo y a quién de los dos se parecerá más.

Y aunque, a lo largo de estos meses, el cantante mexicano ha demostrado lo consentidor que puede ser con su pareja, llenándola de detalles, en esta ocasión, fue Laura G quien sorprendió tanto a Cynthia como a los fans de la conductora, luego de que le organizara una ceremonia simbólica denominada en la cultura norteamericana como "blessingway" que, de hecho, sus orígenes provienen del pueblo autóctono de los Navajos. Y que tiene como fundamento proveer a la futura madre de paz, a través de una serie de actividades en que sus acompañantes, todas mujeres, le entregan una palabra, un obsequio o un gesto que demuestra el apoyo que le entregan.

Pese a que Laura G fue la mente creativa detrás de esta ceremonia mística, su madre, la señora Sonia Laura Martínez, fue la coach de vida que se encargó de los preparativos del evento, en el que también estuvieron presentes la mamá de Cynthia y sus dos hermanas, Jessica y Fabiola. Además, no podía faltar la presencia de Kristal Silva, otra de las conductoras de "Venga la alegría" y que, junto a Laura y Cynthia han conformado una estrecha y sólida amistad a través de los años que han trabajado juntas.

Por lo que sugieren las imágenes que, tanto Rodríguez como sus invitadas, han compartido en redes sociales, se puede apreciar que la cantante vistió de blanco, al igual que todas sus invitadas, quienes formaron un círculo alrededor de la futura madre lanzándole pétalos de flores con las manos extendidas al cielo.

Luego de finalizar la ceremonia, Cynthia recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer a G su gesto, asegurando que su "blessingway" la había colmado de amor y tranquilidad:

"Blessingway de Leoncito. Gracias amiga, Laura G, por organizar una tarde que no voy a olvidar nunca con mis mujeres favoritas. Gracias, Laura Sonia Martínez, por tanta magia y llevarnos de tu mano en esta ceremonia tan hermosa, me quedo llena de amor y me siento muy poderosa. Gracias a mi mamá, a mis hermanas y a mis amigas que estuvieron hoy por siempre tener el mejor consejo para mí, por apoyarme y sostenerme cada día. Las amo".

