Quien se ha metido en la polémica durante los últimos meses ha sido Ángela Aguilar. Primero, cuando dijo que tenía una parte argentina luego del campeonato de la albiceleste en la Copa del Mundo Qatar 2022; posteriormente, por no llenar los recintos para sus conciertos al lado de su papá y, ahora, al afirmar que de pequeña era muy "americana para los mexicanos".

La cantante sostuvo una entrevista con Noticias 23 en donde afirmó que su infancia no fue sencilla al tener que compartir la mezcla de culturas, ya que si bien es mexicana, vivió y se desarrolló en Estados Unidos.

"Yo me siento de las dos partes, de pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos", empezó.

Sin embargo, consideró que ahora lo ve como una fortuna y que se siente muy cómoda hablando en ambos idiomas, pero sobre todo, al conocer las dos culturas de las cuales se siente muy identificada.

"Entendí que tener estas dos culturas que me respaldan es mi superpoder. Poder sentirme cómoda hablando en inglés y en español también es muy importante para comunicarme con mi público", explicó la cantante al programa de televisión.

Aguilar Álvarez agregó que a medida que ha ido creciendo y con base en la experiencia que va ganando, se ha dado cuenta que compartir todo en redes sociales no es una buena idea y hoy en día es mucho más selectiva con el contenido que sube.

Tras la entrevista, los usuarios en redes compartieron su postura y no fueron positivas. "Eres una ególatra"; "¿De verdad no tiene a alguien que le ayude?"; "Ser pocha no es ser gringa"; "O sea, que no tenía sangre argentina".

