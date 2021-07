Laura Carmine rompe el molde

Aunque la COVID-19 llegó a la vida de Laura Carmine pese a estar vacunada, la actriz puertorriqueña explicó que el mayor susto ya pasó y afortunadamente se encuentra estable y no presentó riesgo para ser un punto de contagio entre sus compañeros de “La desalmada”, la nueva producción de Televisa protagonizada por Livia Brito y José Ron, que se estrenó en la señal de Las Estrellas el pasado 5 de julio.

Carmine detalló que logró detectar que estaba contagiada días antes del estreno de “La desalmada” y aunque no pudo participar presencialmente en las actividades previas al inicio de la telenovela producida por José Alberto “El Güero” Castro, destacó el gran respaldo que Televisa le mostró para que pudiera aislarse, descansar y tomar fuerzas para seguir con el proyecto en el que da vida a “Ángela”, una mujer dispuesta a sumarse a las causas de justicia que guiarán al melodrama que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por el canal de Las Estrellas.

“‘Ángela’ tiene mucha alma, tiene demasiado ángel. Creo que sí hay varias desalmadas dentro de los personajes de la telenovela, pero van a entender porque al personaje de Livia Brito le dicen la desalmada”, indicó Laura Carmine al destacar que la historia mostrará situaciones dolorosas que las mujeres pueden experimentar y cómo esto las alienta a buscar justicia y defender sus orígenes y circunstancias.

“Creo que es muy bueno que se toque este tema, de cómo una mujer puede salir adelante por más difícil que pueda parecer, con ayuda de la familia, de los amigos. Hay que entender que la venganza no es buena, hay que dejarlo todo en la justicia y que la justicia haga realmente las cosas”.

Laura Carmine -quien ha participado en producciones como “Médicos, línea de vida” y “Vino el amor”- resalta que la personalidad y el desarrollo que tendrá su personaje “Ángela” en “La desalmada” fueron factores clave para aceptar el proyecto y aunque en un principio sus dotes histriónicos se perfilaban a dar vida a la villana de la historia, decidió apostar por un personaje que la sacara de su zona de confort.

“Originalmente me habían buscado para castear junto a Kimberly Dos Ramos para hacer la villana, pero también me ofrecieron a ‘Ángela’. Yo ya venía haciendo a varias villanas y dije que quería a ‘Ángela’, me enamoré desde el momento en que la leí, dije que quería hacer algo distinto, ya hecho protagónicas y villanas, pero ya llevaba mucho tiempo con villanas y villanas, necesitaba hacer algo distinto, que me haga crecer como actriz, no me quiero quedar haciendo exactamente el mismo tipo de personaje”.