Aunque el reguetón y el género urbano en general figuraban como los grandes contendientes para arrasar con las estatuillas más codiciadas de la noche, tras la celebración de la edición 23 de loa Latin Grammy, finalmente sus exponentes que figuraban como favoritos, en este caso con Rosalía y su álbum “Motomami” y Bad Bunny con “Un Verano Sin ti”, lograron acreditarse algunos de los galardones más esperados, pero sin dudas, el cantautor uruguayo Jorge Drexler se impuso como el máximo ganador con las preseas más anheladas.

Teniendo a Thalia, Laura Pausini, Anitta y Luis Fonsi como anfitriones de la noche, la gala celebrada la noche de este jueves 17 de noviembre dio giros inesperados en sus galardones entregados, aunque en otras estatuillas se cumplieron las expectativas que ya rondaban desde que se revelaron los nominados a las más de las 50 categorías de este año que se premiaron en la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nevada.

Aunque Bad Bunny fue uno de los grandes ausentes de la noche, el boricua, quien se mantiene atento a su gira por América Latina y por ello no acudió a la ceremonia, logró acreditarse las preseas de las tenas de Mejor Álbum de Música Urbana por “Un Verano sin ti”, Mejor Fusión/Interpretación Urbana por “Titi Me Preguntó”, Mejor Interpretación Reggaeton por “Lo Siento Bb:/” junto a Tainy y Julieta Venegas, Mejor Canción De Rap/Hip Hop por “De Museo”, Mejor Canción Urbana para “Titi Me Preguntó”.

Por su parte, la catalana Rosalía, otra de las grandes contendientes de la velada, logró coronarse con su producción “Motomami” en la ternas de Álbum del Año, Mejor Álbum De Música Alternativa, Mejor Diseño de Empaque y Mejor Ingeniería De Grabación Para Un Álbum, por ejemplo.

Jorge Drexler ganó como Mejor Canción Pop para “La Guerrilla de la Concordia”, compartiendo el premio con “Tacones Rojos”, de Sebastián Yatra, así como la Grabación del Año por “Tocarte” por su dueto con C.

Tangana, sumando otra presea por el mismo tema en la categoría de Canción del Año, sin olvidar que también se coronó como Mejor Canción Alternativa por “El Día Que Estrenaste El Mundo”, Mejor Álbum Cantautor por “Tinta y Tiempo” y Mejor Arreglo para el “El Plan Maestro” del disco “Tinta y Tiempo”.

LISTA DE GANADORES

Mejor Álbum de Salsa a Marc Anthony, por “Pa’lla Voy”

Mejor Canción Tropical para “Mala” de Marc Anthony

Mejor Álbum Vocal Pop a Sebastián Yatra, por “Dharma”

Mejor Canción Pop Rock para Carlos Vives y Fito Páez por “Babel”

Mejor Nuevo Artista a Ángela Álvarez y Silvana Estrada (empate)

Mejor Álbum de Música Urbana para Bad Bunny por “Un Verano sin ti”

Mejor álbum tropical contemporáneo con “Cumbiana II” para Carlos Vives

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional a Christina Aguilera por “Aguilera”

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, Christian Nodal EP# 1 Forajido

Mejor Canción Pop para “La Guerrilla de la Concordia” de Jorge Drexler, y “Tacones Rojos”, de Sebastián Yatra. (Empate)

Mejor Fusión/Interpretación Urbana para “Titi Me Preguntó”, de Bad Bunny

Grabación del Año para “Tocarte” de Jorge Drexler y C. Tangana

Álbum del Año para “Motomami” de Rosalía

Canción del Año para “Tocarte” de Jorge Drexler y C. Tangana

Mejor Interpretación Reggaeton para “Lo Siento Bb:/”, de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas

Mejor Álbum de Música Urbana para “Un Verano Sin Ti”, de Bad Bunny

Mejor Canción De Rap/Hip Hop para “De Museo”, de Bad Bunny

Mejor Canción Urbana para “Titi Me Preguntó”, de Bad Bunny

Mejor Álbum De Rock para “Unas Vacaciones Raras” de Él Mató A Un Policía Motorizado

Mejor Canción De Rock para “Lo Mejor De Nuestras Vidas” de Fito Páez

Mejor Álbum Pop/Rock de “Los Años Salvajes” de Fito Páez

Mejor Album De Música Alternativa para “Motomami” (Digital Album) de Rosalía

Mejor Canción Alternativa para “El Día Que Estrenaste El Mundo” de Jorge Drexler

Mejor Álbum De Cumbia/Vallenato para “Feliz Aniversario” de Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina

Mejor Álbum De Merengue Y/O Bachata para “Entre Mar y Palmeras” de Juan Luis Guerra

Mejor Álbum Tropical Tradicional para Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live In Marciac

Mejor Álbum Cantautor para “Tinta y Tiempo” de Jorge Drexler

Mejor Álbum De Música Banda para “Abeja Reina” de Chiquis

Mejor Álbum De Música Tejana para “Para Que Baile Mi Pueblo” de Bobby Pulido

Mejor Álbum De Música Norteña para “La Reunión (Deluxe)” de Los Tigres Del Norte

Mejor Canción Regional Mexicana para “Como Lo Hice Yo” de Matisse y Carin León

Mejor Álbum Instrumental para “Maxixe Samba Groove” de Hamilton De Holanda

Mejor Álbum Folclórico para “Ancestros Sinfónico” de Sintesis, X Alfonso y Eme Alfonso

Mejor Álbum De Tango para “Horacio Salgán Piano Transcriptions” de Pablo Estigarribia

Mejor Álbum De Música Flamenca para “Libres” de Las Migas

Mejor Álbum De Jazz Latino/Jazz para “Mirror Mirror” de Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés

Mejor Arreglo para el “El Plan Maestro” de Jorge Drexler y del disco “Tinta y Tiempo”

Mejor Diseño De Empaque para “Motomami (Digital Album)” de Rosalía

Mejor Ingeniería De Grabación Para Un Álbum para “Motomami (Digital Album)” de Rosalía

Productor del año para Julio Reyes Copello

Mejor Video Musical Versión Corta para “This Is Not America” de Residente e Ibeyi

Mejor Video Musical Versión Larga para “Hasta La Raíz: El Documental” de Natalia Lafourcade

TAMBIÉN LEE: Bad Bunny, el gran ausente de los Latin Grammy, se impone con “Un Verano sin ti”

MF