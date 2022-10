Lasso está listo para el público de Guadalajara

El próximo viernes 4 de noviembre, el venezolano Lasso, se presentará en concierto en el Guanamor Teatro Studio como parte de su gira “Algodón World Tour 2022”. El músico pisará suelo tapatío tras su racha exitosa a raíz del hit viral “Ojos Marrones”.

El pasado jueves 27 de octubre estrenó además su reciente sencillo “Corriendo con tijeras” que se suma a los ya publicados “yo-yo” y “Algodón” que formarán parte de un nuevo disco que ya tiene listo desde hace tiempo, pero que ahora mismo está lanzando sencillo por sencillo con los videos incluidos.

Y claro que estos nuevos temas los cantará en esta velada especial para Guadalajara donde también promete buenas dosis de humor, así lo cuenta en entrevista exclusiva para EL INFORMADOR. “Lo bonito de esto es que (en Guadalajara) será la primera vez que esté tocando en vivo estos sencillos. Nosotros hacemos un show que es mitad stand up comedy y mitad concierto, es una gran historia donde yo voy cantando las canciones”.

Resalta que esto le ha servido para conectar con la gente que no lo conoce y acude a sus conciertos por invitación de quienes sí lo siguen, pues esto permite que empaticen con las situaciones que él cuenta y plantea en el show, “es bien dinámico el concierto”. Y aunque es muy espontaneo y divertido Lasso en sus redes sociales y en el escenario, no se plantea trasladar esto al terreno de la actuación o hacer como tal un proyecto de stand up.

“Siendo muy sincero, siento que el stand up es algo muy complicado y yo soy muy mal actor, me sorprendí de lo malo que soy, hice una novela hace un par de años y de verdad que es dantesco el poco talento que tengo yo. Pero sin embargo, este tipo de cosas suman mucho para un show como el mío porque son cosas que normalmente tú no ves en un concierto, y cuando las encuentras, te sorprendes, hay buena interacción, porque soy mucho de bromear con la gente y no tomármelo en serio, yo creo que por eso el público lo disfruta”.

Al cierre del año y durante el próximo 2023 su gira continuará, mientras que seguirá publicando otros sencillos del álbum que tiene listo, adelanta que no habrá colaboraciones en esta nueva etapa que vive.

Asimila el éxito de “Ojos marrones”

La canción viral en Tik Tok “Ojos Marrones” es un antes y un después en la carrera de Lasso, el músico aún digiere y asimila este fenómeno que también lo llevó a desarrollar una reversión en colaboración con Sebastián Yatra. “Ha sido una locurita todo esto, es algo que me tomó muy por sorpresa, que agradezco y honro mucho, la neta son muchos sentimientos, nunca pensé que me iba a pasar algo así con una canción que ya va para los seis meses en el top 50 de México y no baja, es algo muy lindo”.

Sobre a qué le atribuye que este tema haya pegado tanto y se mantenga vigente, destaca: “No tengo ni la menor idea, no tengo la clave, no sé qué fue lo que pasó con la canción, o sea, sé que Tik Tok fue el principal valedor y que fue una canción que encontró un lugar muy potente en ese trend que se inició en la red social que comparara a las relaciones actuales con las pasadas. Nosotros planeamos un trend diferente, pero la misma gente hizo otro, pero lo que sí resumo es que la canción conecta bastante con la gente”.

Lasso reflexiona que Tik Tok es de las cosas más importantes que le ha pasado a la música en los últimos tiempos, “siento que lo lindo de Tik Tok a diferencia de otras plataformas, es que la música está intrínseca dentro de las creaciones de la gente, o sea, la música es parte de lo que Tik Tok es, y esto nos ayuda mucho a los creadores musicales”.

Finalmente, sobre si a partir de este fenómeno con “Ojos marrones” piensa y desarrolla sus futuras canciones en función de que peguen en esta red social, acota: “No creo que el proceso funcione así, en el sentido de que no creo que cuando uno está en el estudio piense en función de Tik Tok, sin embargo, una vez que las canciones están, sin duda tomo en cuenta cuáles son las partes (de la canción) que más pesan en Tik Tok. Pero de nuevo, uno piensa que tiene el control, pero en realidad no tiene control sobre nada, la red social hace lo que quiere, uno no tiene nada de incidencia ahí”.