Las pasiones de Mon Laferte

Tras el lanzamiento de su más reciente álbum “Norma”-por el cual obtuvo un disco de oro en México-, Mon Laferte volvió a revolucionar a la industria latina y dejar en claro que las raíces familiares y las vivencias de la infancia también son parte de su inspiración para explorar otros géneros y presumir ese toque criollo y folclórico en un disco que más que ser un recopilado de canciones, a decir de ella, es una historia de principio a fin que se adentra a los claroscuros del amor, con la pasión y el dramatismo de una película clásica.

“Quise algo muy latino, escuchaba esta música desde pequeña con mi abuela; oíamos boleros, bachata, chachachá. Los ritmos latinos han estado presentes en mí más que cualquier otra cosa en la infancia, ha sido un gusto adquirido y creí que sería algo muy romántico añadir algo de mambo”, comenta en entrevista.

Con “Norma”, Mon Laferte buscó saldar un pendiente consigo misma, y lanzó un proyecto en el que se arriesgó a grabarlo en una sola toma y debutar con ritmos que parecían lejanos a sus inicios, como: la salsa, la rumba y el bolero, los cuales escucharemos en los conciertos que ofrecerá en Guadalajara el próximo 23 de mayo, en el Auditorio Telmex; y el 3 de marzo, en el Estadio Tres de Marzo, durante el homenaje a Marco Antonio Solís. “La banda está brutal en la gira, serán conciertos muy conceptuales, no puedo adelantar mucho pero es muy diferente a lo que he hecho. Más que crear un álbum, quería un concepto que involucrara música e imágenes; la idea principal fue el amor, no como tal… Busqué ir más a fondo, le pregunté a mucha gente qué sentía, cómo eran sus relaciones y ahondé en mis experiencias, es un documental emocional sobre las diferentes etapas de la relación de pareja”.

Sobre el título de la producción, la cantante explica que se llama “Norma”, porque es su nombre de pila: “Yo soy Norma Monserrat Bustamante Laferte y el álbum debía tener nombre de mujer, porque es ella la que está contando su experiencia en una relación de pareja”.

Más que canciones

Desarrollarse como compositora ha sido algo natural para Mon Laferte y aunque es un ejercicio que realiza sin temer a la crítica, la cantante asegura que aventurarse a un producto editorial como una novela o compartir su lírica en un concepto como la poesía, es una inquietud presente que no descartaría en un futuro lejano.

“Siempre he escrito y antes me aventuraba más, con los años me he hecho más vergonzosa, soy más crítica con lo que hago, pero algún día me gustaría algo más. De más joven escribí novelas y cuentos que espero que nunca salgan a la luz, porque ahora leo eso y me da vergüenza, pero es un proyecto que me llama. También, me gustaría pintar o hacer una novela gráfica”.

Cantará con “El Buki”

Aunque las colaboraciones con grandes figuras de la música no se detienen para Mon, la cantautora cumplió uno de sus sueños al rendir homenaje a Marco Antonio Solís y versionar a su estilo la canción “Invéntame”; sin embargo, asegura que no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente al creador de éxitos como “Tu cárcel”, por lo que aceptar la invitación a compartir escenario con él en Guadalajara -el 23 de marzo, en el Estadio Tres de Marzo, a las 20:00 horas- es una oportunidad que no podría perderse.

“No lo conozco, no tengo ese placer. Me invitaron a ese disco tributo para él, es alguien a quien respeto muchísimo como compositor. El arreglo que hice para esa canción es la que más me gusta y ahora tengo esta invitación para cantar con él. Me gustaría conocerlo más, quizá componer algo juntos, saber qué hay en su cabeza; me gustaría saber cómo absorber esa creatividad de los compositores, cómo se les ocurren esas ideas”.

Alma libre

Aunque se rumoró que Mon Laferte tenía las intenciones de compartir su nacionalidad chilena con la mexicana de manera oficial, la cantautora desmiente esa posibilidad al garantizar que si bien desde hace 12 años radica en México, para ella no es necesario tener un documento que demuestre ese amor que tiene por el país que ha sido la base para proyectarla internacionalmente.

“No he hecho ningún proceso. Me encantaría algún día quizá hacerlo, vivo en México desde hace 12 años, me haría la vida más sencilla y tener quizá beneficios por ya tener la nacionalidad, pero no soy una persona nacionalista, no creo en eso. Me siento de donde soy, nací en Chile y me siento arraigada a mis raíces y origen, pero también me siento muy mexicana… Aquí he hecho mi vida, mi carrera, todo”.

Con esta misma idea Mon Laferte reflexiona sobre las discusiones en las que sus fans y detractores se enfrascan en redes sociales que, por un lado defienden y aplauden el estilo y propuesta de la chilena, y que por otro, la critican y ponen en duda el talento y originalidad de sus creaciones: “Nunca se deben tomar tan en serio los comentarios de las redes, hay gente que se expresa, pero no sé si realmente en la vida cumplen esos comentarios. Lo que sí me preocupa es cuando empiezan a discutir sobre la nacionalidad, que si tu color de piel… Son temas muy delicados y hay gente que es muy separatista, que cree que su país es el mejor y nadie más puede entrar a su país cuando muchos estamos luchando para que no existan muros. Yo a los fans los amo, me siento protegida”.

Así es “Norma”

“Norma” es un disco compuesto por 10 temas, entre los que se encuentran: “El beso”, “El Mambo” y “Por qué me fui a enamorar de ti”. Este material discográfico fue producido por el compositor, escritor y cineasta Omar Rodríguez López. La grabación se realizó en una sola toma en los emblemáticos estudios del Capitol Records Building, en Los Ángeles.