Las mejores series del Siglo XXI, según The Guardian

"The Sopranos", serie creada y producida por David Chase y HBO, que se transmitió de 1999 a 2007 y consiguió 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, fue considerada como La Mejor Serie del Siglo XXI por The Guardian.

“´The Sopranos´ aceleró la transformación de la televisión en un medio donde se atesore la inteligencia, la experimentación y la profundidad”

Fueron seis temporadas y 86 episodios los que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión, motivo por el cual el diario británico The Guardian le otorgó el primer lugar en su lista de las 100 mejores series del siglo.

Protagonizada por James Gandolfini, quien hoy hubiera cumplido 58 años (murió el 19 de junio de 2013 de un ataque al corazón), esta producción cuenta la historia de "Tony Soprano", un jefe de la mafia de Nueva Jersey que trata de encontrar un balance entre su vida familiar y su rol como cabeza de una organización criminal.

"´The Sopranos´ aceleró la transformación de la televisión en un medio donde se atesore la inteligencia, la experimentación y la profundidad. Para cualquiera que esté actualmente haciendo televisión, el programa representa algo a lo que aspirar", publicó el citado medio.

En 2016, la revista Rolling Stone la colocó en la primera posición de su lista Las 100 mejores series de TV de todos los tiempos, en tanto, que en 2009, The Hollywood Reporter la eligió como La mejor serie de los 2000.

En la segunda posición de la lista de The Guardian aparece “The Wire” (2002-2008), de David Simon; seguida de “Mad Men” (2007-2015), de Matthew Weiner; y “The Thick of It” (2005-2012), de Armando Iannucci.

Cierra el Top-5 “Breaking Bad” (2008-2013) de Vince Gilligan, cuya historia, que siguió al profesor de química "Walter White" (Bryan Cranston) y su ex alumno "Jesse Pinkman" (Aaron Paul), continuará en la película “El Camino”, que se estrenará el 11 de octubre en la plataforma Netflix.

Su precuela “Better Call Saul”, protagonizada por Bob Odenkirk, quien da vida al peculiar abogado "Saul Goodman" y se encuentra en su cuarta temporada, también aparece en el listado, lugar 48.

Como la sexta mejor serie se ubica “The Office” (UK, 2001-2003) y continúa “Game of Thrones” (2011-19), “Fleabag” (2016-19), “Peep Show” (2003-2015), “Atlanta” (2016-), “Happy Valley” (2014-), “30 rock” (2006-2013), “Line of Duty” (2012-), “Curb your enthusiasm” (2000-) y “The West Wing” (1999-2006).

En la vigésimo tercera posición se encuentra “Black Mirror” y en el lugar 42 la serie animada “South Park”, en tanto que “Sex and the City” ocupa el sitio 57, seguida de “Orange is the new black”, que hace unos meses llegó a su fin luego de siete temporadas.

“Lost”, que ocupa un lugar dentro de la cultura popular de Estados Unidos, se encuentra en la escalón 71, mientras que el drama “24” está en el lugar 90 y la competencia que busca a la super estrella drag “RuPaul´s Drag Race”, en el 93.

Cierra el listado de las 100 mejores, “I´m a Celebrity... Get Me Out of Here!”, el programa británico de supervivencia creado por London Weekend Television, que sigue el día a día de un grupo de celebridades que dentro de un campamento en la selva australiana.

