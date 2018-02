Las estrellas se lucen en San Valentín

Si de dinero se trata, los expertos en dar los regalos más caros y extravagantes son las celebridades. ¿Pero sabes quiénes son y qué han regalado a sus parejas o familiares? Aquí revelamos algunos de los obsequios que salen del corazón (y la billetera), por lo que puedes estar seguro que no son nada baratos.

Beyoncé en el día de los enamorados le regaló a su esposo Jay- Z nada más y nada menos que un Bugatti Veyron Grand Sport, valuado en dos millones de dólares, uno de los autos más caros del mundo.

Victoria Beckham gastó 480 mil dólares en un Rolls Royce Phantom para su amado, el ex futbolista David Beckham, no cabe duda que cuando existe amor y una cartera llena, nada es imposible para estas celebridades.

Kim Kardashian compró un Lamborghini Aventador para Kanye West valuado en 387 mil dólares y por si fuera poco mandó hacer una réplica de este auto para su hija.

Floyd Mayweather regaló a su hijo Koraun un lujoso auto, un Mercedes Benz Clase C Coupé negro que está valorado en 50 mil dólares. Y aunque no fue por el día de San Valentín sino por su cumpleaños. ¿Quién no quisiera un regalo así?

Kris Jenner ha recibido y dado obsequios, en 2016 recibió por parte de sus hijos un Thunderbird de 1956. A su vez Jenner le regaló a su hija más pequeña una Merdeces Benz G Wagon.

La polémica Paris Hilton se regaló a sí misma, o como capricho, un Bentley Continental GT modificado por el programa estadounidense West Coast Custom, el cual era de color rosa, pero no le duró mucho el gusto, ya que este costoso auto termino chocado por una furgoneta poco después.