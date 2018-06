Larry Hernández comienza desde cero

Un duro camino para volver. Así se siente el cantante de regional mexicano Larry Hernández, quien reveló que tuvo que aprender a vocalizar de nuevo tras el accidente que sufrió y por el cual lleva cuatro operaciones importantes y no planea volver a los escenarios hasta el 2019, pero el público lo podrá ver de nuevo a través de su reality “Larrymanía”.

“Sufrí varias cirugías dentro de mi boca, y perdí cinco dientes. De música no estoy haciendo nada porque no puedo grabar”.

El cantante se dedica plenamente a recuperarse y a su reality, cuya séptima temporada graba en la actualidad, y en el que abordará principalmente tanto su accidente en bicicleta de diciembre pasado, como su boda con su pareja de 10 años Kenia. Todavía no hay fecha de estreno a través de NBC Universo.

“Nunca en mi carrera había parado un año de trabajar y ha sido duro, pero realmente ha sido mucho aprendizaje”, señaló el cantante en la primera sesión de entrevistas que ofrece tras el accidente que sufrió cuando bajaba en bicicleta de una montaña a toda velocidad.

“Estoy en recuperación todavía. El casco que llevaba me salvo la vida pues iba a 95 kilómetros y pues ahora tengo que usar placas dentales para poder hacer mi vida social”, explicó cómodamente sentado en un sillón de una oficina en el edificio de Telemundo Center.

Hernádez mostró las marcas en su pómulo derecho que le dejó el accidente y el maquillaje especial que tiene que usar para que no se noten.

Enamorado de la vida

Los golpes de la vida han hecho a Hernández de 41 años, quien nació en Los Ángeles, reflexionar sobre estar vivo y ahora procura tomar todo con más calma, luego de que en el 2015 pasó un tiempo arrestado por su presunta vinculación y agresiones a un empresario musical.

“A lo mejor si no me hubieran pasado estas cosas pues no estuviera hablándote ahora tan tranquilo”, dijo el cantante, al recordar esas experiencias.

Pero pese a todo, su carrera ha ido en ascenso. El reality sobre su vida ha funcionado tan bien a través de NBC Universo, que ahora Telemundo comenzará a transmitir la sexta temporada a partir del 21 de julio, misma que se estrenará un día después en América Latina y México a través de Telemundo Internacional.

“Con esta recuperación he podido grabar el reality más tranquilo, pues siempre todos los años andaba desesperado por los vuelos y no me podía enfocar”, dijo al señalar que se encuentra contento “porque la gente va a seguir viéndome”.

“Pero sin duda quiero volver a lo que más amamos que es la música”, concluyó.

SABER MÁS

Nuevas vibras

El intérprete de “Dame tu amor” y “Carita de Ángel” acaba de lanza el sencillo “Gente de la P” que forma parte de su nuevo disco, “Lo blanco y lo negro de mi vida”, que salió al mercado el mes pasado.