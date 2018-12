Larga vida al "Rey de los Mares"

Simpático, amable e imponente Jason Momoa recibe a esta casa editorial en Nueva York, desde donde revela que se sintió sorprendido cuando le confirmaron que interpretaría a un superhéroe de DC Comics: “Aquaman”.

“Cuando recibí la invitación por parte de James Wan (director) y su equipo me sorprendí, porque además yo esperaba que me dijeran que iba a interpretar a un villano, ya sabes lo de siempre, pero cuando me confirmaron que me querían como ‘Aquaman’ simplemente no podía creerlo. Porque ¡vamos!... Seamos honestos, en el comic ‘Arthur Curry’ es el típico rubio esbelto e inteligente, y yo soy todo lo contrario (risas); pensé que Patrick (Wilson) sería el protagonista, ya que él encaja mejor en la descripción original del personaje”, admitió Jason Momoa.

Pese a las diferencias físicas, Jason asegura que él tiene un gran parecido al personaje que construyó Wan: “Cuando me dieron la descripción del papel fue simplemente inmejorable, porque tenía que ser un superhéroe sin miedo a pegarle con un puño en la cara a ‘Batman’, y que fuera fuerte y osado, pero que también pudiera tomarse una cerveza, y eso encaja muy bien conmigo. Además, ‘Aquaman’ es un ser de dos mundos, y yo me siento así con la combinación de culturas y razas que tengo en la vida real”.

Para Jason ser un héroe de DC ha sido un honor, pero no niega que le gustaría participar en el universo de Marvel: “Para mí, interpretar a ‘Aquaman’ es un honor, pero no me desagradaría participar con Marvel. No me refiero a hacer un personaje de su universo, pero sí un crossover. ¿Te imaginas? Sería grandioso que ‘Aquaman’ se sentara con Hugh Jackman y Chris Hemsworth y se tomarán una cerveza en una escena, y estar pidiendo una tras otra para ver quién aguanta más, para al final despedirme y decirle, ‘hey, nos vemos pronto, Señor Martillo’. Eso estaría genial. Creo que al propio Stan Lee le hubiera encantado la idea”.

Al preguntarle si ese crossover sería posible, Momoa contesta de manera tajante: “Aunque me gustaría que así fuera, el nivel de fanatismo de los espectadores no lo permitirá jamás. Si a mí me lo preguntas, eso es una verdadera lástima, porque creo que las posibilidades de complementar un universo con otro serían simplemente ilimitadas. Yo soy fan de ambos lados de la historia”.

El agua, todo un reto

Uno de los grandes retos de esta película fue el agua, y el también intérprete de “Khal Drogo” en “Game of Thrones” nos explica qué fue lo “peor” de esta actuación: “Bueno, puedo sonar un poco obvio, pero si la película se llama ‘Aquaman’ es común esperar un poco de agua… Pero no fue un poco de agua, fue muchísima, todo el tiempo había que estar mojado, y eso al final fue desgastante. Creo que al día de hoy apenas me baño, para permanecer con el menor contacto posible con el agua (risas)”.

“En general, pienso que en esta película superamos nuestros límites, creo que trabajar con Amber (Heard), James (Wan), Patrick (Wilson), y todos, fue magnífico. Además, la atención a los detalles, el ver cómo se me mueve el cabello y la barba, me hace sentir que de verdad hubo un enorme esfuerzo por parte de todos… Yo sólo sé que tienen que ver la película, y al final tal vez piensen lo mismo que yo y digan ‘demonios, eso fue genial’”.

Al final de la charla, Jason Momoa tocó una fibra personal, y nos reveló que su mejor recuerdo al filmar esta película no fue precisamente en escena: “Me iba a casar y era mi cumpleaños, así que tiempo atrás le pedí a mi productor algunos días para estar con mi familia. Un día, Rob Cowan (productor) me llamó para verlo, y el muy maldito me tenía una sorpresa ¡Odio las sorpresas!... Y fue cuando me dijo: ‘lo siento, pero no podré darte los días que te prometí’. Lo quiero mucho al muy bastardo, pero en ese momento sentí unas enormes ganas de golpearlo en la cara, pero al darme la vuelta para retirarme, él comenzó a reír y comencé a escuchar una Haka, y ahí estaba mi futura esposa con mis hijos en un momento muy emotivo. Me atrapó, el desgraciado me hizo ponerme emotivo”.

¿De qué va “Aquaman”?

“Arthur Curry” se entera de que es el heredero del reino submarino de la Atlántida. Así se convertirá en “Aquaman”, el emperador de la Atlántida, comprometido a defender todo el planeta, tanto en la tierra como en los mares.