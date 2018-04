Lo mejor de CinemaCon: Día 2

10 ¿Ese es Deadpool? No, es Slade

Divertidísimo. El avance exclusivo que vimos de Teen Titans Go to the Movie nos muestra una escena donde los Teen Titans conocen a "Deadpool". Bueno, no exactamente. Conocen al villano Slade, al que no dejan de llamar "Deadpool" todo el tiempo, en un gracioso y también lindo guiño entre dos distintas mitologías de superhéroes.